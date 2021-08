Meme- crypto oorlog: Dogecoin en SHIB haperen maar nieuwe munt ‘Cake Monster’ stijgt enorm!

Het afgelopen jaar is er een ware oorlog uitgebroken onder de meme- crypto’s. Op dit moment stijgen de oude bekende Dogecoin en SHIB niet zo goed, maar de nieuw munt ‘Cake Monster’ wel.

Het jaar 2021 was wel het jaar van de meme- crypto’s. Als je vroeg ingestapt bent, dan kan je veel geld verdient hebben. Afgelopen week zijn een groot aantal digitale valuta’s in prijs gestegen, maar een reeks andere populaire meme- tokens deden het niet zo goed. Een nieuwe meme- crypto genaamd ‘Cake Monster’ is de afgelopen dagen met 112% gestegen.

Cake Monster stijgt enorm

Deze nieuwe munt stijgt, maar Dogecoin en Shiba Inu hebben wel betere dagen gekend. Zeker toen Elon Musk Dogecoin promoten was de stijging aanzienlijk. De afgelopen maand is deze munt met 36,5 procent gestegen, maar verleden week is er een daling te zien van 13 procent. Die andere meme- munt die de wereld veroverde is Shiba Inu (SHIB). Deze overtrof zelfs Dogecoin, omdat het maar liefst 8.750.740 procent winst heeft verzameld in minder dan 12 maanden. Maar ook deze munt zakte met 14,8 procent afgelopen week.

Maar de nieuweling op de markt, namelijk Cake Monster, steeg goed en overtrof alle andere meme’s. In 7 dagen wist de munt 800 procent te stijgen. Niet mis!

Wat is het?

Het crypto-tokencake-monster (MONSTA) is de grootste winnaar geweest van alle meme-activa in termen van winst. De token is maar liefst 844% gestegen in zeven dagen en 1.550% in de afgelopen twee weken. Statistieken van 30 dagen laten zien dat Cake Monster (MONSTA) de afgelopen maand met 1,295% is gestegen. Op dit moment staat de munt wat in de min. De mensen achter de munt zegt dat het defi-protocol het eerste is dat gebruikmaakt van Gravity Vaults.

Cake is deflatoir en transactiekosten worden continu toegevoegd aan de Gravity Vault. Bovendien, wanneer de Gravity Vault 1 miljoen MONSTA tikt, kunnen houders hun munten uit deze defi-kluis claimen. Meer weten of deze munt? Check de video hieronder.