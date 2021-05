Meme- crypto’s zoals Dogecoin: een zegen of een vloek? - Apparata

De vraag wordt steeds vaker gesteld: zijn meme-crypto’s zoals Dogecoin een zegen of een vloek?

Musk heeft de koers van de meme-crypto Dogecoin lekker omhoog geduwd de afgelopen tijd. Hij is groot fan van de digitale munt. Maar andere belangrijke mensen lijken het niet met hem eens te zijn. Galaxy Digital CEO Mike Novogratz twijfelt aan de toekomst van Dogecoin. De miljardair-investeerder zegt: “Het heeft waarschijnlijk geen lange-termijntoekomst, omdat geen enkele instelling het koopt en op een gegeven moment zal de interesse verdwijnen.”

Toekomst meme- crypto Dogecoin

Novogratz, die de baas is bij een grote investeerder en zelf niet onverdienstelijk boert, besprak onlangs met Goldman Sachs het potentieel voor cryptocurrencies, inclusief Dogecoin. Het ging tijdens het gesprek vooral over de opkomst van meme-munten. Hij zei dat deze munt een zeer speculatieve is, veel meer dan Bitcoin.

Een lange termijn visie van de munt ziet hij niet. Hij zegt dat munt om twee redenen zo populair is geworden. Dat is ten eerste de investerende gemeenschap: jonge mensen die als financiële spelers zijn gemachtigd door middel van handelsapps en sociale mediaplatforms. De tweede reden is dat geld nu goedkoop is, omdat de overheid veel geld afdrukt. Daarom komen er alternatieven, maar dat stopt een keer.

Een zegen of een vloek?

De CEO van een ander groot investeringsbedrijf, genaamd Grayscale Investments geeft antwoord op of dit soort crypto’s een zegen of een vloek zijn. “Dogecoin is een demonstratie van hoe gemakkelijk het is om een ​​digitaal activum te creëren … Dat brengt het punt naar voren of het potentieel heeft om in de echte wereld grip te krijgen door het oplossen van een reëel probleem versus een oplossing op zoek naar een probleem dat misschien niet bestaat. ” Goed punt.

Maar dat is ook met Bitcoin: de wereld heeft er voor gekozen om te geloven in deze munt en dat Bitcoin een waardeopslag is. Zolang mensen in de munt blijven geloven, blijft het waarde houden. De emotie heeft dus de overtoom!