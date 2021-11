Meme- munten zoals Dogecoin en Shiba Inu verliezen veel waarde

Het ging zo goed, maar ook Dogecoin en Shiba Inu verliezen miljarden dollars aan waarde. Lees hier hoeveel.

De afgelopen weken verloren alle cryptomunten aan waarde. Een dipje dus. Althans, tot nu toe. Het kan natuurlijk altijd veel erger. En terwijl crypto-activamarkten de afgelopen week miljarden hebben verloren, hebben de munten met de beste meme-tokens op basis van marktkapitalisatie grotere verliezen geleden dan de meeste munten. De top twee van digitale meme-activa Dogecoin en Shiba Inu hebben de afgelopen zeven dagen dubbelcijferige verliezen geleden.

Dogecoin en Shiba Inu verliezen

De beste meme-tokens-munten (volgens marktkapitalisatie van vandaag) zijn ongeveer $60,7 miljard waard. In de loop van het jaar waren op meme gebaseerde crypto-activa een rage en velen van hen hebben in 2021 aanzienlijke waarde gekregen. De twee op meme gebaseerde cryptocurrencies Dogecoin (DOGE) en Shiba Inu (SHIB) waren ooit de top tien van kanshebbers op het gebied van marktkapitalisatie. Echter, na wat verliezen te hebben geleden, zijn zowel Dogecoin als Shiba Inu uit de top tien gevallen.

Dogecoin is het grootste op meme gebaseerde crypto-activum in termen van algemene waardering. De munt staat op het moment van schrijven op plek 11 wat betreft marktkapitalisatie. Het crypto-activum heeft een marktwaarde van ongeveer $28,9 miljard, aangezien Dogecoin de afgelopen week 16,7% in waarde is gedaald.

Shiba Inu is tegenwoordig de 14e grootste, wat betreft marktkapitalisatie. En de op een na grootste in termen van op meme gebaseerde munten. SHIB heeft de afgelopen week 18,1% verloren en heeft een marktwaarde van ongeveer $23,8 miljard.

Daling

We kunnen dus wel stellen dat de munten in waarde zijn gedaald. Aanzienlijk ook. Maar het algemeen beeld blijft positief. Sinds de oprichting zijn de meme- munten enorm gestegen. Misschien is dit een correctie en volgt de weg omhoog binnenkort weer. Het blijft een feit dat digitale munten behoorlijk volatiel zijn.