Mensachtige robot Sophia kan binnenkort in je huiskamer staan - Apparata

De mensachtige robot Sophia gaat in massaproductie, om mensen ten tijden van de coronapandemie thuis en in het ziekenhuis te helpen.

In 2016 kwam het Hong-Kongse bedrijf Hanson Robotics met mensachtige robot Sophia. In de tussentijd zag de robot menig techbeurs, viral internet filmpjes en talkshows. Vanaf 2021 kan de robot daarentegen ook in je huiskamer staan. Hanson Robotics gaat Sophia namelijk in massaproductie nemen.

Na jaren van shows, evenementen en filmpjes moet mensachtige robot Sophia nu eindelijk commercieel beschikbaar worden. De ontwikkelaar laat tegenover Reuters weten dat de massaproductie uiterlijk tegen het einde van dit jaar van start moet gaan.

Sterker nog, dit jaar alleen al moeten er vier verschillende modellen geproduceerd worden. Onder andere mensachtige robot Sophia, maar ook zorgrobot Grace zullen dan beschikbaar zijn.

Naar eigen zeggen moeten er dit jaar duizenden van deze robots verkocht worden. Dan is de prijs nog wel een dingetje en daar heerst nog onduidelijkheid over. Wel zei het bedrijf zelf ooit dat de robot ‘enkele honderden dollars’ zou kosten.

Dat klinkt eerlijk gezegd een beetje onwaarschijnlijk, gezien een beetje fatsoenlijke smartphone al zoveel kost. Laat staan een mensachtige robot met tientallen expressies en synthetisch lichaam.

Aan de andere kant, Sophia werd veelal als revolutionaire robot gepresenteerd. Volgens sommige journalisten is het daarentegen niet veel meer dan een chatbot met bijbehorend lichaam. Ook zou het daadwerkelijke bewustzijn van Sophia vaak overdreven worden.

Laat je dus vooral niet verleiden door de presentatie van een robot met menselijke intelligentie; dan kom je van een koude kermis thuis. Wat het wel kan zijn, zo legt de maker uit, is een compagnon in de lastige coronatijden.