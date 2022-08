Mensen betalen meer voor een digitale auto dan een echte

Opmerkelijk, sommige mensen betalen meer voor een digitale auto dan eentje waar je echt in kan rijden!

Stel dat je stervensrijk bent en wat geld hebt te verbranden. Koop je dan een lekkere klassieker dat ook nog eens goede investering is? Of koop je een digitaal plaatje? Miljonairs kopen tegenwoordig meer en meer de laatste optie.

Digitale auto

Je kan er niet in rijden. Maar toch leggen investeerders enorme bedragen neer voor een auto die je niet fysiek kan besturen. En ook al is de NFT-markt wat ingekakt, toch verkopen deze plaatjes goed. Uit onderzoek van Vanarama blijkt dat mensen diep in de buidel tasten om autogerelateerde NFT’s te kopen. Dit betekent dat ze de digitale weergave van de auto’s bezitten (hoewel iedereen deze kan bekijken en downloaden), maar ze zullen nooit een enkele hand op het voertuig kunnen leggen.

Het onderzoek toont ook aan dat kopers zelfs bereid zijn om meer te betalen voor de NFT-versie dan voor de eigenlijke auto. Je gelooft het niet? Laten we twee voorbeelden behandelen.

Dan hebben we het over een Nissan GT-R. In het echte leven al een geinige auto. In september werd een 3D-weergave van de Nissan GT-R-sportwagen geveild voor meer dan $ 2,3 miljoen – 10 keer de prijs van het eigenlijke prijskaartje van $ 200.000.

Het tweede voorbeeld is een video van een exploderende Lamborghini. Een gloednieuwe Lamborghini Huracan kost je ongeveer $ 200.000 in Amerika. Dat is nog steeds goedkoper dan de gekke $ 250.000 waarvoor een video van een in stukken uiteenspattende video werd verkocht. De kunstenaar erachter, onder het pseudoniem Shl0ms, verklaarde destijds dat zijn creatie een protest was tegen de ‘cryptocultuur’ in plaats van een poging om winst te maken.

Bubbel

Het is maar wat een gek ervoor over heeft. Dat blijkt met deze digitale auto’s ook maar weer. Toch prefereren wij een echte auto. Of misschien wel allebei, als je toch genoeg poen hebt.