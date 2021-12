Mensen dumpen Samsung Galaxy S21 voor Z Fold 3

Een Samsung Galaxy S21 is zo gewoontjes, met de Z Fold 3 val je veel meer op!

De meeste smartphones zijn geen eye catchers. We leven immers niet meer in 2007. Maar je kunt anno 2021 nog steeds opvallen met een smartphone. Bijvoorbeeld met de Samsung Galaxy Z Fold 3 vouwtelefoon. En Samsung zegt dat er inderdaad klanten zijn die hun Galaxy S21 omruilen voor een Galaxy Z Fold 3.

De foldables van Samsung zijn dit jaar vier keer meer verkocht in vergelijking met 2020. Dat betekent dat de aparte toestellen van het Zuid-Koreaanse techbedrijf langzaamaan populair beginnen te worden. Trek niet meteen keiharde conclusies aan die uitspraken van Samsung. Besef dat er in de zomer twee nieuwe varianten zijn gelanceerd, namelijk de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3. Bovendien zijn er nog de voorgangers van die telefoons. Tel je dan de verkopen bij elkaar op dan is het logisch dat Samsung een betere afzet heeft in vergelijking met vorig jaar.

Helaas noemt Samsung geen keiharde cijfers over het succes van de Z Fold 3 en de andere vouwbare smartphones van het merk. Ook Apparata heeft dit jaar uitgebreid de Z Flip 3 kunnen ervaren voor een review. Onze conclusie was dat het een gave smartphone is, maar nog niet zo overtuigend dat we onze ‘saaie’ smartphones ervoor in gaan ruilen. (via CNET)