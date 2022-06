Mensen gebruiken deepfakes om te solliciteren op externe banen

Briljant of een vorm van fraude? Sollicitanten gebruiken steeds vaker deepfakes om te solliciteren.

Volgens de FBI werden bedriegers geholpen met behulp van gestolen identiteiten, nepvideo en gemanipuleerde stemmen. Dit om toegang te krijgen tot gevoelige bedrijfsgegevens. Bedrijven die inhuren voor een open IT-functie moeten misschien meer doen dan onderzoeken hoe potentiële werknemers reageren op de vraag “Wat is uw slechtste kwaliteit?”. Als de toekomstige medewerker niest of hoest zonder hun lippen te bewegen, is hun slechtste eigenschap misschien dat ze niet echt zijn.

Deepfakes om te solliciteren

De FBI schreef deze week aan zijn Internet Crime Complaint Center dat het meerdere klachten heeft ontvangen van mensen die gestolen informatie en deepfake videos en stem gebruiken. Met als doel om te solliciteren op technische banen op afstand.

Volgens de aankondiging van de FBI hebben meer bedrijven melding gemaakt van mensen die solliciteren op banen met behulp van video, afbeeldingen of opnames. Deze zijn gemanipuleerd om eruit te zien en te klinken als iemand anders. Vervalsers gebruiken ook persoonlijk identificeerbare informatie van andere mensen – gestolen identiteiten – om te solliciteren op banen. Vooral bij IT-, programmeer-, database- en softwarebedrijven.

Toegang gevoelige informatie

Het rapport merkte op dat veel van deze vacatures toegang hadden tot gevoelige informatie. Zoals werknemersgegevens, evenals financiële en bedrijfseigen bedrijfsinformatie. Wat impliceert dat de bedriegers een verlangen kunnen hebben om gevoelige informatie te stelen. Evenals een neiging om een ​​frauduleus salaris te innen.

Wat niet duidelijk is, is hoeveel van deze neppogingen om een ​​baan te krijgen succesvol waren en hoeveel er werden gepakt en gerapporteerd. Of, in een meer snode hypothese, of iemand een aanbod heeft gekregen, een salaris heeft aangenomen en vervolgens is gepakt.