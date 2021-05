Mensen hebben blijkbaar een tweede Nintendo Switch nodig - Apparata

Veel mensen kopen een tweede Nintendo Switch, maar waarom?

Voor Nintendo is de Switch een grandioos succes. Er zijn veel eenheden verkocht en dat levert natuurlijk veel geld op. Daarnaast kopen mensen natuurlijk veel spelletjes en accessoires, maar blijkbaar hebben kopers ook nog een tweede Switch in huis nodig.

Tweede Nintendo Switch

Voor veel huishoudens is één Switch niet genoeg. Nintendo onthulde in een Q&A- sessie met investeerders dat in dit jaar tot 31 maart ongeveer twintig procent van de verkochte Switch- apparaten verkocht zijn aan huishoudens die er al een hebben. Opmerkelijk!

Dat komt neer op een goede 5,8 miljoen consoles, berekende Gamasutra. En daar zijn natuurlijk een paar goede redenen voor te bedenken. Het gezeur thuis van de kinderen die allebei op de Switch willen bijvoorbeeld. Om van het gezeur af te komen, kopen veel gezinnen er gewoon nog een. De pandemie leidde er natuurlijk toe dat vorig jaar meer mensen videogames speelden, dus gezinnen speelden veel meer samen Mario Kart Live: Home Circuit op aparte consoles. Andere mensen hebben een Switch Lite gekocht, om alleen als mobiele machine te gebruiken terwijl hun standaard Switch in het dock blijft staan.

Toekomst

Nintendo zelf zegt dat ook in de toekomst er meer vraag zal zijn. “In de toekomst verwachten we dat de vraag naar meerdere systemen per huishouden zal toenemen, zelfs als de verkoop van hardware-eenheden groeit”, zei Nintendo-president Shuntaro Furukawa. “Per regio zet de aanzienlijke omzetgroei zich voort in Azië, en we geloven dat er nog steeds ruimte is voor voldoende groei van de nieuwe vraag in Europa en de Verenigde Staten, gezien de omvang van die populaties.”

De algemene verwachting is dat Nintendo dit jaar een krachtigere Switch zal uitbrengen en veel huidige Switch-bezitters zullen waarschijnlijk upgraden.