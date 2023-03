Mentaal welzijn en sociale media: wat zijn de gevolgen?

In 2023 gebruiken 14,1 miljoen mensen in Nederland een manier van sociale media. Alle leeftijdsgroepen zijn steeds langer actief op sociale media. In totaal komt dit neer op 114 minuten per dag. Een kleine greep uit de meest populaire sociale media kanalen van dit moment zijn TikTok, Instagram, Whatsapp, BeReal, Snapchat, Facebook en Twitter. Via deze weg houd je gemakkelijk en op een leuke manier contact met je vrienden.

Toch kent het gebruik van socialemediakanalen ook nadelige gevolgen. Slechts één week stoppen met het gebruik van sociale media kan al leiden tot minder depressieve gevoelens en angst. In deze blog lees je meer over de gevolgen van sociale media.

Psychische klachten

Steeds vaker wordt er onderzoek gedaan naar de gevolgen van socialemediagebruik. Een klein deel van de groep jongeren voelt zich negatief. Hoe klein deze groep ook mag zijn, toch is belangrijk om inzichten te krijgen in de relatie tussen sociale media en mentaal welzijn. Er zijn een aantal veelvoorkomende gevolgen die voortkomen uit socialemediagebruik:

#1 Onzekere gevoelens

In 2021 zei 77 procent van de jongeren zich zeker te voelen over zijn of haar lichaam. Dit percentage was in 2022 gedaald naar 50. Volgens psychologen is de grootste oorzaak social media. Op kanalen zoals Instagram en Snapchat is het gemakkelijk om jezelf te vergelijken met een ander, waardoor je jezelf af kunt vragen: ben ik wel net zo leuk? Waarom krijgt mijn foto minder likes dan bij iemand anders?

Niet alleen kun je onzekere gevoelens ervaren over je uiterlijk, ook over je eigen leven kun je je onzeker voelen. De meeste mensen delen namelijk alleen maar leuke en positieve gebeurtenissen uit hun leven. Je ziet bijna nooit een post over een saaie dag of een minder goede ervaring.

#2 FOMO

Op kanalen zoals Instagram, Whatsapp en Facebook kun je een verhaal plaatsen, welke 24 uur zichtbaar is. Onder andere dankzij deze functies blijven mensen altijd online of hebben de drang om altijd online te willen zijn. Onderzoek laat zien dat veel jongeren continue social media volgen, zodat ze maar niks (online) hoeven te missen. Dit wordt ook wel FOMO genoemd. FOMO is de afkorting voor ‘Fear of Missing Out’.

#3 Fysieke en mentale reactie van je lichaam

Wanneer je op sociale media actief bent en FOMO hebt, kan dit zorgen voor nadelige, mentale gevolgen. Onder andere gevoelens als angst, depressie maar ook slaapproblemen worden vaak genoemd.

Wist je dat je door FOMO, naast mentale gevolgen, ook last kunt hebben van fysieke gevolgen? Voorbeelden zijn zweten, hartkloppingen en nervositeit bij het ontvangen van een nieuw bericht of als je vele ongelezen berichten hebt. Daarnaast is lange tijd kijken naar een scherm ook slecht voor je ogen. Je loopt het risico op bijziendheid.

Ervaar je psychische problemen door het gebruik van sociale media? Dan kun je (online) hulp zoeken. Ga naar je huisarts of bedrijfsarts wanneer het je niet lukt om er zelf uit te komen.

Verwijderen of online actief blijven?

Sociale media hebben, naast bovenstaande negatieve gevolgen, ook vele voordelen. Tegenwoordig zie je ook steeds vaker een zogenoemde tegenbeweging. Verschillende accounts en posts van bekende Nederlanders laten bijvoorbeeld Instagram vs. reality zien. Of je alle sociale media het beste kunt verwijderen, hangt af van de impact ervan op je leven. Wanneer je online actief blijft, is het goed om de kanalen verantwoord te gebruiken.