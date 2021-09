Mercedes-AMG F1 Team maakt handige crypto deal

Mercedes

Waar zit tegenwoordig de poen? Juist, bij de crypto- bedrijven. Die vinden het ook zeer interessant om een samenwerking aan te gaan met het Mercedes-AMG F1 Team.

FTX Trading Limited timmert hard aan de weg. Afgelopen jaar is de crypto– exchange meerdere keren in het nieuws gekomen. Ook handelen steeds meer mensen bij het platform, wat weer lekker veel geld oplevert. Afgelopen week maakte het bedrijf bekend dat het een samenwerking aangaat met het Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Volgens FTX zal de relatie “meerdere raceseizoenen omvatten” en zal het FTX-logo “prominent worden weergegeven” door zowel auto’s als coureurs.

Dit komt niet geheel als een verrassing. Bekende automerken en wereldberoemde raceteams betreden dit jaar in groten getale de blockchain- en cryptocurrency-wereld. Of het nu gaat om het adverteren van cryptoplatforms of NFT’s, populaire merken en raceteams willen de blockchain-industrie betreden.

Eind augustus lanceerde het Ferruccio Lamborghini Museum NFT’s, Porsche sprong in de niet-fungible token-industrie en Motor Team McLaren stapte in de NFT-strijd. NASCAR-chauffeurs hebben crypto-reclame gemaakt en zijn gevraagd om ook in digitale valuta te worden betaald. Nu is het dus de beurt aan Mercedes.

Hoewel we weten dat het FTX-logo zal worden weergegeven door zowel Mercedes F1-coureurs als auto’s, zullen andere soorten FTX-branding worden onthuld tijdens de komende Russische Grand Prix. De Russische Grand Prix Formule 1-race met Mercedes F1 staat gepland voor zondag 26 september.

“FTX is verheugd om samen te werken met de regerende Formule 1-wereldkampioenen en huidige teamleiders, Mercedes-AMG Petronas, om onze positie als de leidende wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling te blijven versterken”, zei Sam Bankman-Fried, CEO en oprichter van FTX. Het bedrijf zegt dat Mercedes F1 en FTX in de toekomst ook andere initiatieven zullen onthullen, waaronder een NFT-verzameling, FTX Pay-integratie en andere concepten.