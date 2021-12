Mercedes verzint geniale troef met The Matrix Resurrections

Een betere inhaker konden we zelf ook niet verzinnen voor de nieuwe film The Matrix Resurrections van Mercedes.

Product placement is vandaag de dag de normaalste zaak van de wereld in een film of serie. Vaak is het ook gewoon netjes en transparant, waardoor je weet waar je aan toe bent. Als jij je van tevoren hebt ingelezen tenminste. Weet in elk geval dat het Duitse automerk Mercedes een rol speelt in The Matrix Resurrections.

Om de première van de film te vieren hadden ze bij Mercedes iets geinigs verzonnen. Een G-klasse werd in een bubbel van rood gepresenteerd bij de ingang van de bioscoop. Dit was bij de Amerikaans première in San Francisco afgelopen weekend. De rode bubbel moet natuurlijk een rode pil voorstellen. Een beroemde verwijzing naar The Matrix, waarbij iedereen zich Morpheus voor de geest kan halen. Kies je voor de rode of de blauwe pil?

De rode pil van Mercedes waar de G-klasse uit The Matrix Resurrections in staat was 12 meter lang en 3,5 meter hoog. In de pil zat het topmodel van de G-klasse reeks. Een dikke G63 AMG om precies te zijn. De G-klasse in de film is overigens geen G63, maar een G550. De auto is te zien tijdens een achtervolging in de film met Neo en Trinity.