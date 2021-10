Met 3.283 onderdelen zelf een Tesla Cybertruck in elkaar zetten

De Tesla Cybertruck is nog niet echt onder ons, maar je kunt hem alvast wel in elkaar zetten.

Helaas voor Elon Musk en zijn fans laat de Tesla Cybertruck nog langer op zich wachten. Onlangs is de komst van de bizarre elektrische truck uitgesteld. Niet uitgesteld is de komst van de Cybertruck als schaalmodel.

Waar je naar kijkt is een samenwerking tussen Mattel en MEGA. Samen hebben ze een one-of-a-kind Cybertruck bedacht, bestaande uit 3.283 onderdelen. Je kunt de auto zelf in elkaar zetten, maar ook personaliseren. De makers zeggen dat er allerlei verborgen mogelijkheden zijn te ontdekken als je de Cybertruck gaande weg in elkaar aan het zetten bent. Spannend!

De prijs van het schaalmodel ligt op 250 dollar. De lancering van de Cybertruck is vandaag op de website van Mattel. Er zijn aan allerlei details gedacht om getrouw te blijven aan het origineel. Zo is ook het kapotte raam te vinden op deze auto, net als het prototype op het podium toen Elon het voertuig demonstreerde. Ook gaaf is het feit dat de Tesla beschikt over aanpasbare luchtophanging.

Wanneer de exacte lancering is van de Cybertruck kunnen we nu nog niet zeggen. Mattel en MEGA spreken over een geheimzinnige ‘coming soon’.