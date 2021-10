Met 9.090 stenen is de Titanic het grootste Lego-model ooit

Heb je nog wat tijd over? Misschien moet je de Titanic van Lego dan eens overwegen.

Jong of oud, met Lego kun jij je uren vermaken. De wat meer ervaren bouwer zal altijd op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Nou, die heeft Lego voor je verzonnen. De wereldberoemde speelgoedfabrikant heeft het grootste model ooit gepresenteerd. Het is de Titanic met een totaal van 9.090 (!) bouwstenen.

Niet alleen de buitenkant is imposant. Ook heeft Lego aandacht geschonken aan de binnenkant van het gedoemde cruiseschip. Het nieuwe product vervangt het voorgaande grootste Lego-model, dat was het Colosseum met 9.036 bouwstenen. Op drie plaatsen is de Titanic ‘open’ te maken. Op deze plekken kun je een kijkje in het schip nemen.

Eenmaal gebouwd heb je toch wel iets heel gaafs staan in je woonkamer, hobbyruimte of gewoon op kantoor. Dit is toch wel de boten der boten. Het cruiseschip is een schaal van 1:200. Vanaf 8 november is de Titanic verkrijgbaar als Lego-product. Kosten? Een dikke € 629,99,-.

Lego adviseert een leeftijd van minimaal 18 jaar en ouder. Ook is het advies om kinderen tot en met 3 jaar uit de buurt van deze Titanic te houden in verband met kleine onderdelen. Hulp nodig? Hieronder zie je een 10 minuut durende video hoe je de Lego Titanic bouwt.