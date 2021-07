Met Android 12 kun je games direct spelen - Apparata

Geen last meer hebben van games die nog aan het downloaden zijn: met Android 12 kan het.

Er komt een nieuwe Android versie aan: Android 12. Er staat weer een hoop leuk spul klaar om jouw Android-toestel weer helemaal fris te maken. De features sijpelen binnen en je kunt al aan de slag met betaversies.

Een nieuwe feature waar vooral gamers blij van worden kwam vandaag aan het licht. Namelijk de mogelijkheid om in Android 12 games te kunnen spelen alvorens ze volledig gedownload zijn. De feature heet voorspelbaar genoeg ‘play as you download’ en het betekent dat een spel letterlijk klaar is terwijl je wacht.

Je moet het zo zien: de essentiële elementen om het spel te kunnen spelen worden eerst gedownload en geïnstalleerd zodat je alvast kunt beginnen. Een feature die je kunt kennen van de Xbox of de PlayStation. Zo verkort je de wachttijden voor soms toch wel vrij grote games. Voor een game van 400 MB kan het bijvoorbeeld al de helft van de tijd schelen.

Het wil voor mensen met weinig geduld nog wel eens voorkomen dat je een game downloadt, dit een uur gaat duren en de wachttijd zo lang is dat je weer door je Instagram-feed gaat scrollen. Met Android 12 moeten games direct speelbaar zijn, zonder extra wachttijd. Hoe dit technisch in elkaar steekt en wat de precieze mogelijkheden zijn, daarvoor moet je wachten op de feature in Android 12. De wachttijd daarvoor is voorbij later dit jaar. (via TechCrunch)