De auto thuis laten en met de elektrische fiets op vakantie. Het klinkt als een mooi alternatief, maar is het ook mogelijk?

Kun je met een elektrische fiets goed op vakantie en waar moet je op letten als je het gaat proberen? Fietsend door de bossen, bergen of van stad naar stad. Het klinkt allemaal een stuk makkelijker om dat te doen met een elektrische fiets die je ondersteuning biedt tijdens het fietsen.

Een logisch nadeel is natuurlijk dat je de elektrische fiets op moet laden om met ondersteuning te kunnen fietsen. Voor de fietser die graag lange stukken aflegt kan dit een behoorlijk obstakel vormen.

Je kunt bij het kopen van een elektrische fiets wel alvast rekening houden met lange ritten die je op vakantie wilt maken. Dit doe je door een elektrische fiets met een grote actieradius te kopen.

Verschillende modellen e-bikes

Bij fietsen zonder elektrische motor kun je kiezen uit een stadsfiets, de tourfiets, een racefiets, mountainbike en ga zo maar door. Wat betreft elektrische fietsen zijn er ook een aantal verschillende modellen beschikbaar.

De elektrische stadsfiets is geschikt voor vakanties waar je over vlak terrein fietst en niet te vaak op onverharde wegen terecht komt. Een fietsvakantie in Nederland, Duitsland of België is vaak prima te doen.

Voor de avonturiers die liever door de natuur heen crossen is het verstandig om voor een ander model te kiezen. Met een e-bike tourfiets kun je prima over onverharde wegen en voor het echt zware terrein zijn elektrische mountainbikes het meest geschikt.

Welke e-bikes zijn geschikt als vakantiefiets?

Een stevige e-bike die je goed kan gebruiken voor vakanties voor halflange afstanden over voornamelijk verharde wegen is de Cortina E-U4. Deze elektrische transportfiets is stabiel en met een grote accu verkrijgbaar.

Door iets bij te betalen voor een betere accu kun je langere afstanden met de fiets die normaal een actieradius tussen de 40 en 80 kilometer heeft.

Voor de lange afstanden is een hybride elektrische fiets geschikt, deze fietsen zijn wendbaarder en sportiever. Een hybride elektrische fiets heeft de accu in het midden van de fiets verwerkt.

De Koga Pace B10 is met een actieradius tot wel 150 kilometer een geschikte optie voor iedereen die elke dag een lange rit wil fietsen. De fiets heeft in plaats van een ketting een riem, waarmee je nog lichter trapt.

Waar opletten bij e-bike als vakantiefiets?

Als je een e-bike wilt gaan gebruiken als vakantiefiets zijn er een aantal zaken waar je op moet letten naast de fiets zelf. Vooral dingen als fietstassen zijn belangrijk, afhankelijk van jouw plannen moet je veel spullen meenemen met je fiets.

Bij het meenemen van spullen moet je wel bedenken dat hoe zwaarder de fiets is, hoe meer elektriciteit de trapondersteuning kost. Zo is je accu dus sneller leeg, het is daarom verstandig om hier aan te denken bij het vergelijken van de actieradius van e-bikes.

Verder is het handig om een goede reparatieset mee te nemen. Net als bij een gewone fiets is het handig als je zelf een band kan plakken of vervangen, je remmen bij kan stellen en de ketting kan vervangen.

Er zijn ook enkele onderdelen van een e-bike die lastig te vinden zijn als je ze zou moeten vervangen. Het meenemen van een extra accu gaat misschien wat ver, maar het is wel verstandig om je goed voor te bereiden en na te denken wat je nodig zou kunnen hebben.