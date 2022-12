Met de fiets naar je werk!

Vaker met de fiets op pad! Naar bijvoorbeeld het strand, als je naar vrienden toe gaat, maar ook om mee naar je werk te gaan. Fietsen is goed voor je portemonnee, lichaam en geest. Advies voor een gezonde levensstijl is om minstens elke dag 1 uur aan matig intensieve inspanning te doen. Als je van en naar je werk fietst, kom je hier al makkelijk aan. Toch is het verleidelijk om de auto te pakken in plaats van je tweewieler.

In deze blog lees je alles over fietsen naar het werk.

Fietsen bij slecht weer, wat te doen?

Je zou het niet zeggen, maar het regent bijna nooit. Gerard Poels houdt al bijna 10 jaar bij hoe vaak hij nat wordt geregend op zijn forensenrit. Gebleken is dat je negen van de tien dagen droog overkomt. Deze dagen kun je dus gewoon met je fiets naar werk, zonder nat aan te komen.

Wil je altijd voorbereid op pad gaan? Bekijk of het gaat regenen op bijvoorbeeld Buienradar. Ook handig: neem in je werktas regenkleding mee. Fietsvoordeelshop.nl heeft een divers aanbod in regenkleding, bijvoorbeeld de Basil Regenbroek Mosse en de Basil Regenjas Skane.

Hoe kan je diefstal voorkomen?

Netjes je fiets parkeren in de fietsenstalling, om er aan het einde van je werkdag achter te komen dat je fiets is gestolen. Fietsdiefstal is een van de meest gemelde ergernissen bij de Fietsersbond. Met onderstaande tips, voorkom je dat je fiets wordt gestolen:

Gebruik minimaal twee verschillende sloten, bijvoorbeeld een kettingslot en een ringslot. Het liefst met een ART-certificering. Kijk eens naar de Abus Steel-O-Chain Iven 8210/110 Kettingslot

Zet je fiets met een kettingslot vast aan de ‘vaste wereld’, bijvoorbeeld aan het fietsenrek

Als je op kantoor een bewaakte fietsenstalling (in de buurt) hebt, adviseren wij je om je fiets hier veilig te stallen

Zorg dat je het framenummer van je fiets hebt genoteerd. Elke fiets heeft namelijk een uniek nummer. Met dit nummer kun je eenvoudig aangifte doen bij de politie

4 praktische tips voor het fietsen naar je werk

Maak gebruik van de juiste fiets

Er zijn veel verschillende soorten fietsen. Zo is er bijvoorbeeld de stadsfiets, de transportfiets en de elektrische fiets. Welke fiets het beste bij je past? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Dit is afhankelijk van je wensen, eisen en waarvoor je je fiets gaat gebruiken. Neem jij bijvoorbeeld vaak tassen mee op je fiets? Kijk dan eens naar de transportfiets. Is je werk dichtbij? Dan kun je al een eind komen met een stadsfiets.

Fietstocht plannen

De kortste fietstocht, is niet altijd de beste route. Een goede voorbereiding en planning is erg belangrijk. Zoek de rustigste weg uit, waar minder auto’s rijden. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar fietspaden zonder hellingen. Om je fietstocht goed voor te bereiden, kun je gebruik maken van Google Maps of Komoot.

Zorg dat je goed zichtbaar bent onderweg

Gedurende de wintermaanden is het langer en eerder donker. Het is dan ook in deze maanden extra belangrijk dat je goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers. Maar ook voor jezelf: zo mis je nooit een gat of hobbel in het fietspad.

Heb je geen goede verlichting op je fiets? Bekijk dan eens de XLC Verlichtingssets op Fietsvoordeelshop.nl.

Gebruik een helm

Ondanks dat het in Nederland niet verplicht is, adviseren wij je om – zeker in de stad – een helm op te zetten als je de fiets op stapt. Een kleine inschattingsfout van jou of je medeweggebruikers, kan voor ernstig hoofdletsel zorgen.

De Abus Pedelec 2.0 is verkrijgbaar in de kleuren geel, zwart en zwart-blauw. Dankzij de In-Mold verbinding, krijgt je hoofd met deze helm een betere bescherming. Ook heeft deze helm een LED-achterlicht. Zo ben je altijd goed zichtbaar onderweg!