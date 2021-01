Met de nieuwe Tesla heb je geen PlayStation 5 meer nodig - Apparata

Tesla rust de nieuwe Model S en Model X uit met een sterke computer zodat je lekker vanuit de auto kunt gamen.

Mocht je het nieuws nog niet hebben gelezen. De Tesla Model S en Model X hebben een update gekregen. Je leest er op Autoblog.nl alles over. Interessant voor hier op Apparata is dat Tesla een soort super computer heeft verwerkt in de elektrische auto.

Gamen in je Tesla

We leggen het je uit. Een PlayStation 5 of Xbox Series X hebben respectievelijk 10,28 en 12 teraflops aan kracht. De computer die Tesla heeft ingebouwd in de auto’s hebben een kracht van 10-teraflops. Dat komt dus aardig in de buurt van de huidige consoles. Welke hardware Tesla precies heeft gebruikt is op dit moment nog niet bekend.

Het is ook nog even afwachten hoe je precies spelletjes kunt spelen in de Tesla, met welke controller en welke games precies. In een vrijgegeven afbeelding van het Amerikaanse automerk zie je de game The Witcher 3: Wild Hunt. Een grappige teaser van wat we kunnen verwachten.

Het is mogelijk om zowel voor- als achterin te gamen.De nieuwe Tesla Model S heeft drie schermen. Twee voorin en eentje achterin. Het gamen verloopt via Tesla Arcade, het gamingplatform van de Amerikaanse autofabrikant.