Met deze 5 tips gaat je iPhone batterij de hele dag mee - Apparata

Het is nog altijd een uitdaging om een hele dag met de batterij van je iPhone te doen. We geven je een aantal tips.

Door de jaren heen hebben smartphones enorme ontwikkelingen gemaakt. Helaas is één issue tot op heden niet opgelost. Namelijk dat de batterij van je iPhone nog altijd de neiging heeft om tegen het einde van de dag de geest te geven. Gelukkig kun je zelf hier wat tegen doen.

1. Verwijder onnodige apps

Is je iPhone een bende met allerlei apps waar je toch niets mee doet? Pak de virtuele stofzuiger er dan bij. Sommige apps kunnen bijvoorbeeld op de achtergrond dingen vragen van je iPhone. Als je die app toch niet gebruikt is het beter om deze te verwijderen. Een opgeruimde iPhone is een opgeruimd hoofd. Of zoiets.

2. Let op je eigen gedrag en bespaar je iPhone batterij

Een tip die niet zozeer van invloed is op je iPhone, maar wel op jezelf. En dus direct op de batterij van je iPhone. Populaire apps als Instagram, Facebook en TikTok zuigen je accu leeg. Als je tientallen keren per dag met die apps in de weer bent is de kans groot dat je batterij het niet een hele dag weet vol te houden. Wees dus kritischer op jezelf. Weg met die iPhone op de wc, stop de drang om telkens je feed te checken en hoppa. Weer wat batterijduur gewonnen.

3. Schakel functies uit

Het is natuurlijk lekker makkelijk om functies aan te laten voor wanneer je ze wel nodig hebt. Maar het is onnodige verspilling van accuduur als de functies aanstaan en je gebruikt ze niet. Denk aan Bluetooth, GPS of NFC. Stiekem heeft dit best wel een invloed op de accuduur.

4. Maak gebruik van de spaarstand voor je iPhone batterij

In de nieuwste versie van iOS is het mogelijk om een batterijbesparingmodus in te stellen. Je iPhone helpt je dan een handje op weg. Dit is een mooie feature als je niet afzonderlijk maatregelen wilt nemen om de accu te besparen. Let wel, dit is een modus die hard ingrijpt. Zo kan de helderheid van het scherm bijvoorbeeld naar een stand gaan waar je helemaal niet op zit te wachten. Zie dit dus als een laatste redmiddel als je batterijpercentage onder de 30 procent duikt.

5. Kies voor de donkere modus!

Persoonlijk ben ik enorm fan van de donkere modus. Op zowel Android als iOS werkt dit prima. Niet alleen is het prettiger voor je ogen, het is ook goed voor de batterijduur. Tenminste, als je een iPhone met een OLED-display hebt. Door het zwarte scherm hoeft de pixel in het display niets te doen. En dat scheelt weer verbruik voor de iPhone batterij. Met een LED-display werkt dit overigens niet.