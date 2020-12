Met deze apparaten kijk je Wonder Woman 1984 in de beste kwaliteit (4K) - Apparata

De gloednieuwe kraker Wonder Woman 1984 opzetten en erachter komen dat je niet in de hoogste kwaliteit zit te kijken. Zo voorkom je dat!

Omdat de bioscopen in sommige landen, waaronder Nederland, gesloten zijn zitten filmstudio’s al heel 2020 met de handen in het haar. Terwijl James Bond en de nieuwe Fast & Furious keer op keer uitgesteld worden, kiest WarnerMedia met Wonder Woman 1984 voor een andere aanpak. De film verschijnt op de streamingdienst HBO Max.

Goed, die bioscoop ervaring ga je niet krijgen met deze film. Om er toch voor te zorgen dat je de beste ervaring krijgt is om de film in de best mogelijke kwaliteit te kijken. Daar moet je natuurlijk wel de hardware voor in huis hebben. Heb je die stap al begaan, dan komt het aan op de juiste apparatuur. Kijk je Wonder Woman 1984 op de verkeerde manier, dan zit je 1080p te kijken op je 4K televisie. Tja, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Daarnaast moeten we zeggen dat HBO Max op dit moment alleen beschikbaar is in de Verenigde Staten. Je hebt dus een VPN nodig om überhaupt Wonder Woman 1984 via de streamingdienst te zien.

HBO Max heeft een lijstje bekendgemaakt van apparaten die je Wonder Woman 1984 in de allerbeste kwaliteit laten zien. Naast 4K betekent dat ook HDR of Dolby Vision en Dolby Atmos geluidskwaliteit. Het volledige lijstje check je hieronder.



Amazon Fire TV Stick 4K

Android TV

Apple TV 4K

Google Chromecast Ultra

Chromecast in combinatie met Google TV (geen ondersteuning voor Atmos)

Roku Ultra 4800x en de Roku 4k TVs

Xfinity X1 (Xi6) en Flex