Met deze bril kunnen blinden weer zien! - Apparata

Wetenschappers hebben een bril ontwikkeld waarmee blinden weer kunnen zien.

Een van grootste angsten van veel mensen: blind worden. Of nog erger, langzaam aan blind worden. Dan weet je dat je al je zicht verliest, maar daar moet je dan mee leren leven terwijl je nog kan zien. Verschrikkelijk. Wetenschappers hebben nu een techniek ontwikkeld, waardoor mensen met een verminderd zicht weer kunnen zien.

Techniek waar techniek voor bedoeld is

Een app hebben waarmee je vrienden kan volgen. Leuk natuurlijk en ook goede techniek. Maar het verhelpen van blindheid of andere lichamelijke problemen met techniek, dat is natuurlijk geweldig. De University of Pittsburgh Medical Center en de startup GenSight Biologics hebben een onderzoek gedaan hoe te helpen bij blindheid. Een van deze aandoeningen waardoor mensen blind worden heet Retinitis Pigmentosa. Een vrijwilliger die dit heeft, heeft zich aangemeld om mee te werken aan het onderzoek en de resultaten zijn verbluffend.

Blinden kunnen weer zien door bril

Optogenetica, zoals de naam al aangeeft, combineert optica en genetica, waardoor onderzoekers individuele, in vitro neuronen kunnen besturen met zichtbaar licht. Ingewikkeld allemaal, maar hier zijn de onderzoekers verder meegegaan. Door het injecteren van een gen dat is geïsoleerd uit een lichtgevoelig soort groene algen in een van de ogen van de patiënt. “ Deze eiwitten komen voor in algen, vangen licht op en triggeren een elektrische reactie waardoor de algen naar het licht toe kunnen bewegen of zich uit het licht kunnen terugtrekken, en het is een enkel eiwit, dus het is een zeer snelle reactie, ” aldus de onderzoekers.

Dit reageert het meest op licht met een golflengte van 590 nm (amber) en dat licht moet helder zijn om het eiwit te activeren – veel helderder dan omgevingsverlichting in het algemeen kan produceren. “Het reageert niet op lage lichtniveaus en past zich niet aan verschillende lichtniveaus in het normale netvlies”, klaagde de wetenschappers.

Daarom heeft Gensight een gepatenteerde bril ontwikkeld die beeldgegevens van een ingebouwde gebeurteniscamera verzamelt en een hoge intensiteit, 590 nm golflicht rechtstreeks in de ogen van de patiënt straalt. De testen zijn hoopvol, de vrijwilliger heeft meer zicht terug. De onderzoekers gaan nu verder met de ontwikkeling om het te perfectioneren.