Met deze camera van Canon hoef jij geen foto’s meer te maken

Canon

Zet hem neer en de camera van Canon maakt door slimme technologie de meest leuke foto’s!

Canon heeft de PowerShot PX gepresenteerd aan het grote publiek. Het is een stationaire camera die gezichtsherkenning en automatisch zoeken naar onderwerpen gebruikt om automatisch 11,7 megapixel-afbeeldingen of 1080p60-video vast te leggen. Het is gebaseerd op de PowerShot Pick, een experimentele, door crowdfunding gefinancierde camera die alleen in Japan werd uitgebracht.

Canon camera

Het idee is dat je hem op een strategische plek kunt neerzetten, bijvoorbeeld op een tafel tijdens een etentje. Of op het terras tijdens een borrel. De camera kan dan de scène scannen, de gezichten van mensen vinden en automatisch het beste moment bepalen om een ​​foto te maken. “De beste foto’s zijn niet altijd de geposeerde glimlach… de PowerShot PX legt een enorm scala aan looks en waardevolle reacties vast die je misschien niet vastlegt”, schrijft Canon.

Het kan onderwerpen “op intelligente wijze kadereren om natuurlijke uitdrukkingen en reacties vast te leggen”, aldus het bedrijf. Je kunt ook prioriteit geven aan specifieke gezichten, bijvoorbeeld als iemand jarig is. In theorie zou je dan van een bijeenkomst kunnen genieten zonder dat je je hoeft af te breken en foto’s te maken, wetende dat het automatisch zal gebeuren.

Foto’s

Na het maken van de foto’s kun je de iOS- of Android-apps van de PowerShot PX gebruiken om aanbevelingen te krijgen over de beste foto’s om te bewaren. Die worden vervolgens opgeslagen op een geheugenkaart, waar ze kunnen worden geüpload naar een computer. Het ondersteunt wifi en Bluetooth voor smartphoneverbindingen, dus je kunt afbeeldingen bedienen zonder het apparaat te hoeven controleren.

De PowerShot PX komt in november 2021 naar Europa. De prijs is 500 euro.