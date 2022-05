Met deze crypto kan je betalen op aarde, de maan, Mars en daarbuiten

Toch handig. Je kan met deze speciaal ontworpen crypto betalen op aarde, maar ook op de maan, Mars en ga zo maar door.

LedgerX mede-oprichter Paul Chou bouwt voort op de verkoop van het bedrijf dat hij heeft opgericht door kapitaal aan te trekken voor een nieuw soort cryptocurrency die kan worden uitgegeven op allerlei planeten.

Crypto voor op aarde, de maan, Mars etc

Chou maakt zich al langere tijd zorgen om de vergaande regelgeving en de overheidsbemoeienis in het algemeen. Daar komt zijn ambitie uit voort: een back-up plan. Voor ondernemers als Elon Musk, Jeff Bezos en Richard Branson bevindt dat back-upplan zich steeds meer in de ruimte, waar Musk, de miljardair-oprichter van SpaceX, hoopt tegen 2040 tienduizenden mensen te hebben.

Maar Chou is bezorgd dat het werk van deze miljardairs het zeer ernstige risico loopt dezelfde vooroordelen te importeren die kolonisten al millennia met zich meebrengen. Om het oude aforisme te ondermijnen dat handel de vlag volgt, haalt hij kapitaal op van een syndicaat van MIT-grads om zijn volgende project te bouwen. Dit noemt hij Foundation Coin. Een nieuwe categorie van digitale activa, die niet zoals Bitcoin afhankelijk is van een overheid.

Bouwen

Doel is dus om compleet onafhankelijk te zijn. In tegenstelling tot Bitcoin, wordt Foundation vanaf de grond af ontworpen om transacties op elke planeet (of maan) in het zonnestelsel af te handelen. Als de eerste bodega, bordeel of bank zich op de maan of Mars – of een andere planeet rond de zon – opent, zal het een nieuw soort geld hebben, zonder koloniale bagage, klaar en wachtend.

“Mars is een uniek, onbeschreven startpunt waar we iets helemaal opnieuw kunnen proberen”, zegt Chou. “Dus we moeten het als zodanig behandelen, en dan alle voordelen benutten en die snelheid gebruiken die nodig is voor die onverschrokken mensen die daarheen gaan om zo snel mogelijk te verhuizen. En we hebben alleen een financiële brug nodig om het te doen.” Check! Goed dat iemand er aan denkt.