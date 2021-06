Met deze features moet de nieuwe Windows 11 komen - Apparata

Windows 11 komt er binnenkort aan! Deze Windows 11 features moeten er volgens ons in ieder geval in zitten.

Ooit kondigde Microsoft aan dat Windows 10 de laatste versie zou zijn van het desktopbesturingssysteem. Daar komt het bedrijf op terug, want het lijkt erop dat eind deze maand Windows 11 beschikbaar komt.

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0 — Windows (@Windows) June 2, 2021

Windows 11 features

Natuurlijk, hier en daar zijn er al wat functionaliteiten gelekt, maar wat moét er nou echt in zitten? Windows bestaat al zo lang, en het werkt eigenlijk best heel goed. Toch zijn er nog wat features die er eigenlijk al lang in moeten zitten, of die er nu echt in moeten komen.

Prestaties die wedijveren met ChromeOS

Windows 10X komt er niet. Toch gaat niet alles verloren, veel van het werk komt in Windows 11. 10X zou eigenlijk een rivaal moeten worden van ChromeOS, maar blijkbaar lukt dat niet en werd de stekker eruit getrokken. Het belangrijkste werk uit 10X komt nu in Windows 10. Dit moet betekenen dat het straks wendbaar genoeg is om op beperkte, energiezuinige componenten en krachtige pc’s te draaien. Windows 10 is in de loop der jaren opgevuld en proberen het op een systeem met een low-end processor en iets minder dan 8 GB geheugen uit te voeren, is bijna niet te doen.

Xbox games op je PC

Microsoft heeft natuurlijk Xbox in huis. Met Xbox Game Pass heeft het bedrijf goud in handen, dit is een abonnementsservice die je toegang geeft tot een enorme bibliotheek met games op zowel Xbox-console als pc. Waarom hier niet nog meer gebruik van maken? Bijvoorbeeld door dit in Windows 11 in te bouwen, dit heeft als voordeel dat gamers op hun pc of laptop verder kunnen gaan waar ze op de console waren gebleven.

Mooie bruikbare interface

Tsja, de huidige interface kan wel een update krijgen. Windows 10 heeft nu zowel een mooi en modern instellingenmenu, maar ook een ouderwets configuratiescherm. Dat hoort eigenlijk niet bij het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. Af en toe waan je je nog in de jaren negentig betreffende sommige design- elementen. Blijkbaar heeft Microsoft hier nogal wat moeite mee om dit los te laten, dit commentaar krijgen ze al jaren. Maar ze doen er (nog) niks aan. Wellicht dit keer wel.