Met deze gadget heb je altijd een schone bril - Apparata

Een prachtig hulpmiddel zodat je altijd een schone bril hebt. Deze gadget voorziet je daarin.

Als brillendrager dien je netjes je bril schoon te maken. Net als bijvoorbeeld je smartphone, kan je bril een behoorlijk smerig ding worden. Je merkt het natuurlijk met je gezicht. Vette vlekken of regendruppels belemmeren het zicht. Nu zijn daar brillendoekjes voor uitgevonden, maar wees nu eerlijk. Je bent soms echt te lui om je bril schoon te maken nietwaar?

Je bent niet de enige. En daarom is LensHD bedacht als initiatief op de crowdfundingssite Kickstarter. LensHD is een kleine gadget waar je de bril in kunt stoppen. Aan de hand van microfiber technologie maken kleine sponzen je bril helemaal schoon. Het enige wat je moet doen is de bril even in het ding plaatsen. Zowel de voor- als de achterste lenzen worden door het apparaatje schoongemaakt.

Het proces verloopt snel, wat maar goed is ook. Je draagt een bril waarschijnlijk niet voor de lol en kunt misschien wel niets zien zonder. Om het apparaat te kunnen gebruiken dien je deze te verbinden door middel van USB-C aan het stopcontact. Fijn, want een USB-C kabel hebben we overal wel slingeren in huis.

Het project is nu al een succes. Op Kickstarter hebben de makers meer dan 175.000 euro opgehaald. Meer dan 2.000 mensen hebben financiële steun uitgesproken voor het idee. De prijs voor de gadget ligt op 79 dollar. Kost misschien wat, maar al die brillendoekjes zijn ook niet gratis hè.