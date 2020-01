Slimme douchekop maakt douchen weer leuk

Als techliefhebber kun je natuurlijk ook slim douchen.





Een slim huis bevat vaak een slimme thermostaat, slimme verlichting en misschien wat handigheden voor in de keuken. Ook in de badkamer kun je tal van slimmigheden installeren, maar soms vergeten mensen dat. Kijk bijvoorbeeld naar deze nieuwe douchekop van het merk Kohler.

Deze douchekop lijkt aan de buitenkant doodgewoon. Oké, het ontwerp is wat anders misschien. Maar dat is het ook wel. Toch zit er slimme technologie verstopt in diezelfde douchekop. Met deze nieuwe kop van Kohler kun je gebruik maken van Amazon Alexa.

In Nederland is Amazon Alexa helaas vooralsnog enkel in het Engels te gebruiken, maar dat mag de pret niet drukken. Je kunt de assistent allerlei vragen stellen terwijl jij aan het douchen bent. Want geef toe: de beste ideeën en vragen komen naar boven tijdens het douchen en na het afdrogen ben je ze alweer vergeten.

De speaker in de douchekop is afkomstig van Harman Kardon en is sterk genoeg om helder geluid te produceren tijdens het douchen. Al dat kletterende water maakt immers het nodige geluid. Natuurlijk is de douchekop waterbestendig. De speaker is verwijderbaar zodat je deze kunt opladen.

De batterij gaat ongeveer 5 uur mee als de volume op 70 procent staat. De Moxie, zoals de douchekop heet, kost met de ingebouwde slimme Alexa-assistent 229 dollar.