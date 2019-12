Met deze tips geniet je nog meer van jouw AirPods

Als je de Airpods gebruikt om 'gewoon' muziek te luisteren mis je veel. Kijk maar.

Het is altijd leuk om een beetje met technologie te spelen. Echte geeks vinden al snel meer mogelijkheden dan je zou denken. Dat is bij de razend populaire Apple AirPods niet anders. Met deze tips kun je nog meer genieten van jouw AirPods. Probeer ze maar.

Koppelen met niet-Apple apparaten

Je kunt de Airpods natuurlijk koppelen met alle andere apparaten van Apple, zoals de iPhone, maar je kunt ze ook gebruiken om via Bluetooth te genieten van het geluid van apparaten die niet van Apple zijn.

Dit doe je door de Airpods in hun case te doen en het klepje omhoog te doen. Je ziet dan een klein knopje aan de achterkant van de case. Als je dat indrukt totdat het LED-lampje wit oplicht kun je via de Bluetooth-connection op het apparaat verbinding maken. Let er wel op dat sommige functies (zoals pauzeren als je de AirPods uit jouw oor haalt of de mogelijkheid om terug te spoelen) niet werken.

Batterij besparen

Als je de AirPods veel gebruikt kun je met een lege batterij te kampen krijgen. Dit voorkom je door steeds 1 AirPod te gebruiken en de andere in de case te laten om op te laden. De AirPod is zo geprogrammeerd dat je dan in het ene oor toch stereogeluid krijgt.

Jouw AirPods herkennen

Om ervoor te zorgen dat je direct weet welke AirPods op een netwerk van jou zijn kun je jouw verbinding een eigen naam geven. Dit doe je door, als de AirPods in gebruik zijn, naar ‘instellingen’ en ‘Bluetooth’ op bijvoorbeeld jouw iPhone te gaan. Vervolgens druk je op de ‘i’ naast de naam die jouw AirPods hebben. Vervolgens kun je in het veldje ‘naam’ een eigen naam toevoegen.

Gebruik de AirPods als gehoorapparaat

Sinds iOS 12 heeft Apple een functie met de naam ‘live listen’. Als je jouw iPhone dan dichtbij iemand legt fungeren de AirPods, als je dat hebt ingesteld, desgewenst als gehoorapparaat. Om dit voor elkaar te krijgen ga je eenmalig via ‘instellingen’ en het control center naar ‘customize controls’ en op het groene plusje naast het oor-symbool drukken. Als dat gebeurt is kun je, elke keer wanneer het nodig is, het control center openen, op het oortje drukken en ‘live listening’ kiezen. Nadat je gehoord hebt wat je wilt horen kun je via het control center de functie weer uitzetten en de AirPods normaal gebruiken.

Op cnet.com zie je deze en nog meer tips. Een mooi, stijlvol opberghoesje kan ook van pas komen en zie je hier.

Foto: Apple, Airpods Pro