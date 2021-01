Met deze tool check je je Warzone skill rating - Apparata

Met deze gratis online tool check je je Call of Duty: Warzone skill rating, K/D en nog veel meer statistieken van al je gespeelde potjes.

Call of Duty: Warzone heeft een hoop problemen, maar skill based match making (SBMM) komt weinig in het nieuws. De populaire franchise schat door middel van algoritmes in hoe goed je bent en plaatst je bij vergelijkbare spelers. Maar omdat dit systeem zo ondoorzichtig is, kunnen spelers er misbruik van maken of kun je onbewust benadeeld worden. Met deze tool check je wat jouw skill rating in Warzone precies is.

Warzone skill rating checken

Skill based match making is al jarenlang een discussiepunt onder Call of Duty fans. Het systeem moet eerlijke matches creëren door vergelijkbare spelers bij elkaar te zetten. Maar vooral bij de afgelopen Modern Warfare was dit systeem zo ontzettend rigoureus en onsubtiel, dat spelers erover struikelden.

Ook in Warzone zit kennelijk skill based match making, waarbij de rating van spelers en het K/D ratio worden meegenomen in de berekening. Een nieuwe gratis tool genaamd SBMMWarzone geeft je meer info over in wat voor lobby je zit. Vraag me niet hoe de website achter deze informatie kan komen, maar alles klopt als een bus.

Als je je gebruikersnaam invult, zie je al je gespeelde potjes, inclusief datum, hoeveelheid kills, je plek in de game en ga zo maar door. Als je vervolgens op een potje klikt, kun je zien wie er allemaal in die game zaten en wat de rating van de game was. Ik ben kennelijk behoorlijk slecht in de game en kom in Bronze lobby’s terecht, veelal in de laagste paar procent van de spelers.

Hoe dan ook, de tool geeft je op die manier een idee van wat je daadwerkelijke skill rating in Warzone is. Je hebt verder weinig invloed op wat de game met je doet. Sommige spelers nemen overigens het heft in eigen handen en verliezen doelbewust enkele potjes zodat hun rating aangepast wordt. Maar dat zou ik niemand aanraden; speel gewoon lekker de game en laat de SBMM voor wat het is. Tenzij je je maten even wilt roasten met hun karige K/D, natuurlijk, want dan is de tool ontzettend handig.

