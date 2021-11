Met dit supermoderne jacht heb je geen huis meer nodig

Een postbus is wel handig om brieven te ontvangen. Maar voor de rest kun je prima leven op het 100 Sunreef Power jacht.

Veel vermogenden op deze wereld spenderen hun zomervakanties op een jacht. Niet zo gek. Je zit pal aan zee, letterlijk. Bovendien heb je alle luxe dat je thuis ook hebt. En natuurlijk de zon. Althans. Ik moet de eerste rijkaard tegenkomen die met zijn jacht de zomervakantie spendeert in Groenland. In dat kader is de nieuwe 100 Sunreef Power alles wat je maar nodig hebt.

Het is een op maat gemaakte jacht voor de superrijken. Het interieur is ingericht als een soort modern appartement. Als je niet beter zou weten lijkt het net op een huis. Alleen kan je niet even naar de supermarkt, want je zit op zee. Sunreef Yachts zegt dat klanten volledig de mogelijkheid krijgen om het interieur zelf te bepalen. De foto’s zijn dus slechts een suggestie van wat zoal mogelijk is.

Aan boord van het jacht is ook een garage waar twee jetski’s geparkeerd kunnen worden. Altijd leuk voor extra vertier op zee met je maten. Een woonkamer, bar, spa. Je kunt het zo gek niet aan vinden of je hebt het aan boord van de 100 Sunreef Power. Deze winter even doorsparen en misschien heb je dan genoeg opgepot om dit jacht te kopen. Misschien dan. Een concrete prijs communiceert het bedrijf niet, maar reken op vele miljoenen euro’s.