Met een Ford weet je wanneer er ingebroken wordt - Apparata

Slachtoffer van diefstal? Met een nieuwe Ford weet je meteen wanneer er sprake is van diefstal en kun je de autoriteiten waarschuwen.

Het systeem van Ford heet SecuriAlert en is voor het eerst beschikbaar voor eigenaren van personenauto’s van het merk om een diefstal te voorkomen. De feature was al eerder bekend als Guard Mode bij Ford bedrijfswagens. Je krijgt een melding op je smartphone als er een dief rommelt aan je auto. Denk aan pogingen om de portieren te openen, of dat iemand met een sleutel probeert binnen te komen.

SecuriAlert werkt als volgt. Sensoren van de auto kunnen aanvoelen wanneer een onbekende bezig is met je auto. Via het FordPass Connect modem kan er een notificatie naar je smartphone worden verstuurd. In de notificatie staat een tijd omschreven wanneer het incident heeft plaatsgevonden, inclusief een korte omschrijving van wat er mogelijk aan de hand is.

Ford diefstal

Tegenwoordig komt het nauwelijks voor dat een dief een raam ingooit om toegang te krijgen tot een auto. Dieven zijn veel slimmer en kunnen bijvoorbeeld sleutels klonen of stelen. SecuriAlert van Ford is slim genoeg om om dit soort handelingen door te hebben en kan zo jou waarschuwen om een daadwerkelijke diefstal te voorkomen.

Bekijk de video van Ford om een idee te krijgen van SecuriAlert.