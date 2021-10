Met een nieuwe Mercedes hoef je straks nooit meer naar een concert

Volgens Mercedes kun je namelijk het geluid van een concert in de auto krijgen dankzij Dolby Atmos.

En nee, je hoeft er ook geen peperdure S-klasse voor te rijden. Alle nieuwe Mercedes-modellen met de laatste versie van MBUX (Mercedes-Benz User Experience) kunnen optioneel het Burmester 3D of 4D geluidssysteem met Mercedes Dolby Atmos aanvinken. De muziek komt op deze manier vanuit allerlei hoeken in de auto naar je oren.

Mercedes Dolby Atmos

Het duurste 4D geluidssysteem pakt het beste uit. Deze bestaat uit 31 speakers. Daarvan zijn er zes die een 3D effect creëren in het voertuig. Er zitten zelfs speakers in de stoelen verwerkt. Zo voel je ook de trillingen als er bijvoorbeeld veel bass is.

Klinkt allemaal goed. Maar het duurt echt nog wel even voordat alle nieuwe modellen zijn uitgerust met deze optie. De Duitse autofabrikant rolt Dolby Atmos als eerste uit in de Mercedes-Maybach. Daarna volgt de S-klasse en pas daarna de overige modellen. Dan heb je het over het einde van 2022 of het begin van 2023.

Gelukkig zijn de auto’s van Mercedes doorgaans voorzien van goede isolatie. Want al deze ontwikkelingen zijn leuk. Maar je wilt niet naast iemand staan bij het stoplicht die dit systeem op standje maximaal heeft staan zodat je zelf uit je auto trilt..