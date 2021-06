Met je Apple Watch een tof nachtkastje maken - Apparata

Een Apple Watch in combinatie met de NightWatch maakt jouw nachtkastje tot iets heel gaafs.

Als jij ’s avonds naar bed gaat doe je als goed is niet meer zoveel met je Apple Watch. Je legt het apparaat op je nachtkastje, of draagt deze gedurende je slaap. In combinatie met de nieuwe NightWatch kun je echt iets gaafs maken van je Apple Watch. Je moet hem dan wel afdoen.

De NightWatch is een simpele accessoire die voor een grappig effect zorgt van de Watch. Leg het horloge in de NightWatch en het scherm wordt voor het glazen effect vergroot. Zo kun je vanuit bed zien hoe laat het is, of apps bekijken. Daarmee is het meteen een mooie wekker voor op je nachtkastje.

Met het design van de NightWatch is rekening gehouden met het feit dat je de Apple Watch misschien wilt opladen. Wel zo fijn als jij gewend bent het slimme horloge ’s nachts op te laden. Het kabeltje kan er gewoon doorheen worden gestoken. De accessoire kost 41,95 euro. De marktlancering is deze maand. Bestellen kan via de webshop van het merk. Het product komt daarnaast ook naar Amazon.

Check de bijgevoegde video om het concept in actie te zien. Best gaaf toch?

Apple Watch NightWatch video