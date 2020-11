Met je oude Android internetten zit er niet meer in - Apparata

Heb jij nog een oude Android smartphone ergens liggen? Volgend jaar komt de man me de hamer voor je toestel.

Op het gebied van internet connectiviteit heb je straks niets meer aan een oudere Android smartphone. De toegang tot beveiligde websites zal worden ontzegd voor smartphones met een Android versie ouder dan 7.1.1 Nougat. Het is een beveiligingsmaatregel waardoor smartphones met dit besturingssysteem of ouder feitelijk onbruikbaar worden.

Vanaf 11 januari 2021 gaat de maatregel in. Let’s Encrypt stopt dan met het verstrekken van SSL certificaten. Er is een mogelijkheid om te ontsnappen aan de maatregel. Firefox zal straks de enige browser zijn die je nog wel toegang geeft tot beveiligde websites. Dat komt omdat Mozilla een partner is van Let’s Encrypt en zijn eigen certificaten gebruikt.

Volgens Let’s Encrypt draaien op dit moment 33,8 procent van de Android apparaten op Google Play een versie van 7.1 of ouder. In de praktijk betekent dit dat een oude Android smartphone van 2016 of misschien zelfs nog wel van 2017 niet meer lekker werkt met het internet. Je hoeft dus niet meteen naar de winkel te rennen als je smartphone niet meer werkt volgend jaar. Firefox is een alternatief, tot je upgrade naar een nieuwe smartphone. (via Android Police)