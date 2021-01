Met Lenovo ThinkReality A3 zie je tot 5 schermen tegelijkertijd - Apparata

De high-tech Lenovo ThinkReality A3 laat je in augmented reality tot wel 5 schermen tegelijkertijd zien om zelfs een bezemkast tot luxe kantoor om te toveren.

Op de CES 2021 beurs kondigt Lenovo een gloednieuw speeltje aan, namelijk de ThinkReality A3 smart glasses. Het is een augmented reality bril met twee full HD 1080p schermen. Eenmaal gekoppeld aan een PC komt de ware kracht van de gadget daarentegen naar voren; dan kun je tot 5 schermen tegelijkertijd zien én je omgeving bekijken. Zo gaat het in z’n werk.

Lenovo ThinkReality A3

De Lenovo ThinkReality A3 is een nieuwe set smart glasses van het Chinese bedrijf. Het product is gericht op de zakelijke markt en is volledig ontworpen om workflow beter te maken. De behoorlijk stevige bril heeft twee 1080p displays, maar met de PC en smartphone edition kun je de gadget op respectievelijk een PC of smartphone aansluiten (USB-C).

Vervolgens kun je tot 5 schermen van 1080p in augmented realiteit checken. De 8MP camera kan je tevens voorzien van 1080p video terwijl de twee fish-eye camera’s voor de tracking zorgen.

De bril wordt aangedreven door een relatief oude Snapdragon XR1 processor. Maar Lenovo maakt gebruik van de juice van andere apparaten om de volledige potentie te benutten. Gekoppeld aan een PC of Motorola smartphone kan de bril ingezet worden in allerlei professionele omgevingen.

Vooral als de drager fysiek weinig ruimte heeft, kan de bril super handig zijn. Je maakt immers van een bezemkast een high-end kantoor als je 5 virtuele schermen kwijt kunt. Eenmaal in virtual of augmented reality kun je de bril toepassen als 3D visualisatietool. Het kan tevens handig zijn in laboratoria door de efficiënte informatieoverdracht. Of zelfs simpelweg op drukke plekken, want omdat alleen jij de schermen ziet, is je privacy volledig gewaarborgd.

De Lenovo ThinkReality A3 komt ergens halverwege 2021 uit. Het is nog niet bekend hoeveel de slimme bril gaat kosten.