Met veerkracht op je fiets!

Fietsveerkracht – ook wel bekend als ‘met flow op je fiets- is niets meer of minder dan je hoofd leegmaken tijdens het fietsen. Een juiste balans tussen je lichaam en je geest is hiervoor nodig.

Lees meer over fietsveerkracht in dit artikel.

Fietsen als ‘medicijn’ voor lichaam en geest

Fietsen is niet alleen goed om je conditie op peil te houden of om je spieren bij te houden. Ook is gebleken dat fietsen een goede manier van sporten is om je welzijn en veerkracht goed te houden. En wees eens eerlijk: je springt toch liever op je fiets dan dat je elke dag een handje aan medicijnen moet nemen?

Een mooie ontwikkeling die je tegenwoordig ziet, is dat werkgevers ook hun werknemers stimuleren met bijvoorbeeld een fietsplan. Zo kom je elke dag tijdens je rit van en naar werk aan je dagelijkse portie beweging. Paul Blokhuis – staatssecretaris van Welzijn en Sport – geeft in het Preventieakkoord aan dat fietsen niet alleen zorgt voor plezier en vermaak, maar ook dient als een waar geneesmiddel.

Wat is ‘fietsen in een flow’?

Je kan bij het woord ‘flow’ associaties hebben met snelheid. Toch is dit niet het geval. Er is geen ideale snelheid om te fietsen. Iedereen is verschillend en heeft ander uithoudingsvermogen.

Om in een juiste flow te komen op de fiets, is het belangrijk dat je even doorzet. Het gebeurt bijna nooit dat je direct als je begint met trappen op je fiets in een heerlijke flow zit. Je moet over het zogenoemde drempelpuntje zien te komen. Als je je hoofd eenmaal leeg hebt en de bewegingen in je lichaam zorgen voor rust, kan de daadwerkelijke flow beginnen.

In simpele stappen naar een fijne flow op je tweewieler

Het klinkt misschien allemaal een beetje zweverig. Toch is het het proberen waard. Hoe je fiets in een flow? Je leest de 4 simpele stappen hieronder:

Struggle

Je kent het wel: je moet al je spullen bij elkaar zoeken voordat je eenmaal de deur uit kan gaan en op je fiets kan gaan springen. Of je partner is vergeten de vuilnisbak buiten te zetten, terwijl je dit van tevoren had gevraagd. Misschien houd je werk je gedachten wel bezig. Wat het ook is, bij deze stap zit je hoofd nog vol met verschillende gedachtes.

Relaxen

Bij deze stap kom je al steeds meer in een flow terecht. Gedachtes leer je los laten na een aantal kilometer. Je merkt aan je houding en mentaal dat je begint te ontspannen. Misschien zelfs al begint te genieten van de natuur en alles wat er om je heen gebeurt.

Flow

Ja hoor, daar is die! Bij deze stap heb je de flow te pakken. Je merkt dat fietsen vanzelf gaat. Je gedachtes staan op 0, vergeet de tijd en krijgt mooie en diepe inzichten, zonder dat je hier je best voor hoeft te doen.

Recovering

Eenmaal uit de flow in de vorige stap, merk je dat je tevreden en voldaan begint te herstellen van je tocht. Je komt ontspannen aan op je bestemming en merkt dat je klaar bent voor dat wat je moet gaan doen.

Kies een goede fiets om in een goede flow te komen

Het is belangrijk dat je een aantal kilometers kan maken op je fiets. Zoals eerder benoemd raakt bijna niemand meteen in de juiste flow. Om niet bezig te zijn met je fiets, maar vooral bezig te zijn met je mentale gezondheid is het belangrijk dat je beschikt over een goede fiets.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de Koga Colmaro Sports 2022. Deze sportieve racefiets beschikt over maar liefst 30 versnellingen en is ideaal voor de (wat) langere tochten.

Zit je liever met fietsveerkracht op een elektrische fiets? Lees in dit artikel de 9 beste elektrische fietsen voor woon-werk.