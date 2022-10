Meta Quest 2 laat je de Metaverse binnen stappen

Beeld van het Metaverse door de Meta Quest 2. Credit Meta

Is de Metaverse de moeite waard? De meningen verschillen sterk. Met de Meta Quest 2 virtual reality bril kan je zelf ontdekken wie gelijk heeft.

Meta Quest 2 opvolger van de Oculus virtual reality-bril

Sommige vooraanstaande tech goeroes, zoals de topman van Apple, Tim Cook, vinden de Metaverse helemaal niks. Anderen zoals Facebook chef Mark Zuckerberg, geloven heilig in het concept. Het beste is dus om zelf uit te vinden of de Metaverse, een virtuele wereld, wat voor je is.

En één van de betere manieren daarvoor is de VR-bril Meta Quest 2. Dit is de opvolger van de Oculus Quest. Oculus is het bedrijf dat jaren geleden door het voormalige Facebook, wat nu Meta is, is opgekocht.

Wat kan je met de Meta Quest 2?

Technisch gesproken is een VR-bril, zoals deze bril van Meta, twee kleine beeldschermen, die aan worden gestuurd door een computer met locatiesensoren. Daardoor berekent de VR-bril iedere fractie van een seconde een nieuw beeld om jou het gevoel te geven dat je je echt in de virtuele wereld zit. Dit vraagt heel wat rekencapaciteit, wat de reden is dat er nu pas betaalbare VR-brillen zijn.

De Meta Quest 2 is een van die betaalbare brillen, die ook nog eens een goed beeld geven. behalve de bril zelf heeft deze VR-set ook twee handgrepen, waarmee je handbewegingen in de virtuele wereld kan uitvoeren.

Eindelijk vrij bewegen

Anders dan eerdere modellen, waarbij je vast zat aan een draad, is de Meta Quest 2 een optioneel draadloze bril. Je kan het gebied waarbinnen je vrij kan bewegen, markeren. Zo voorkom je dat je ergens tegenaan botst als je aan het gamen of bewegen bent.

Daardoor kan je vrij bewegen, wat natuurlijk ideaal is als je af wil rekenen met een invasie van bloeddorstige zombies. Want in games heb je in principe het meeste aan deze bril.

Veel positieve kanten aan de Meta Quest 2

Over deze bril zijn, in vergelijking met de voorganger en andere brillen, eigenlijk alleen maar positieve dingen te zeggen. Het beeld is erg scherp dankzij het grote aantal beeldpunten. De processor in de bril is veel sneller dan die van de voorganger, waardoor de bril ook meer pixels aankan en vloeiender beeld geeft. Ook op het gebied van sensoren en het in de gaten houden van bewegingen scoort deze bril duidelijk beter.

Wil je toch met de pc verbonden blijven? Dan kan dat via een meegeleverde kabel. Voordeel daarvan is dat je een veel vloeiender beeld heeft, omdat een pc natuurlijk een veel krachtige processor heeft dan deze bril. Ook doe je zo langer met de batterij.

Verder is de Meta Quest 2 met € 450 voor de 128 GB variant, of € 100 meer voor de 256 GB versie, ook nog eens veel goedkoper dan de voorganger.

Gebruikers van deze bril in actie. Bron Meta

Met maar één minpuntje

En heeft de Meta Quest 2 dan helemaal geen minpunten? Het antwoord: slechts één. De batterij gaat niet zo lang mee, waardoor je twee tot drie uren weer bij moet laden. Aan de andere kant is dit voor gameverslaafden juist nuttig.

En natuurlijk zit je vast aan het Facebook platform, hoewel de bril ook compatibel is met het zeer omvangrijke Steam platform van virtuele spellen. Bijna alle grote gameontwikkelaars brengen spellen voor dit platform uit.

Conclusie: Meta Quest 2 beste keuze om in de virtuele wereld te duiken

Van de virtual reality brillen die op dit moment te koop zijn, biedt de Meta Quest 2 een behoorlijk hoge kwaliteit en de hoogste kwaliteit, wanneer afgezet tegen de prijs. Alleen de meerdere malen duurdere Pro versie en de Microsoft Hololens komt wat betreft performance in de buurt.