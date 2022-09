Meta wil laten betalen voor Facebook, Instagram en WhatsApp

Moederbedrijf Meta werkt aan betaalde functies voor Facebook, Instagram en WhatsApp.

De knappe koppen van Meta breken hun hoofd over hoe ze toch meer centjes kunnen verdienen met hun sociale media apps. Facebook, Instagram en WhatsApp moeten meer geld in de zakken van Zuckerberg brengen en dus is er een speciale afdeling opgericht die de mogelijkheden voor betaalde functies binnen de apps moet gaan identificeren en ontwikkelen.

Dat blijkt tenminste uit een interne memo die vorige week aan de medewerkers van Meta is verzonden en waar techwebsite The Verge de hand op wist te leggen.

Drie miljard gebruikers

De nieuwe divisie binnen Meta moet serieus werk gaan maken van betaalde functies binnen de belangrijkste sociale apps van het bedrijf. Gezamenlijk hebben Facebook, Instagram en Whatsapp wereldwijd zo’n drie miljard gebruikers, dus veel potentie om geld op te halen.

De afdeling wordt opgericht omdat de advertentie inkomsten minder worden en omdat Apple wijzigingen heeft doorgevoerd in het bijhouden van advertenties op iOS apparaten.

Groei inkomsten

John Hegeman, vicepresident van Meta, geeft aan The Verge aan dat het bedrijf zich nog altijd inzet voor de groei van de advertentie inkomsten en dat er geen plannen bestaan om gebruikers te gaan laten betalen om geen advertenties meer te zien.

Ik denk dat we kansen zien om nieuwe soorten producten, functies en ervaringen te bouwen waarvoor mensen bereid zouden zijn te betalen en waarvoor ze graag zouden betalen

Hegeman denkt dan ook dat op korte termijn de inkomsten uit advertenties het belangrijkste blijven, maar dat hij verwacht dat in de toekomst betaalde functies zeker een belangrijke bron van inkomsten kunnen zijn.

Wat voor functies hij dan aan denkt laat hij voor het gemak nog even in het midden. Wij zijn op onze beurt dan weer benieuwd of gebruikers ook bereid zijn om er geld aan uit te geven.