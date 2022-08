Metaverse komt, maar alles wat Facebook maakt zal mislukken

Grote woorden van Ethereum-medeoprichter Vitalik Buterin. Hij zegt dat de metaverse enorm zal worden, maar dat Facebook dat niet zal maken.

Buterin is geen onbekende op Twitter en post er lekker op los. Op zaterdag gaf hij zijn perspectief op de “bestaande zakelijke pogingen om de metaverse te creëren”. Buterin merkte op dat er een metaverse zal plaatsvinden, maar hij gelooft niet dat de huidige collectieve metaverse-pogingen ergens heen gaan.

Facebook en de metaverse

Dit weekend besprak Vitalik Buterin de metaverse na het delen van een tweet van de mede-oprichter van Dialectic en blockchain-auditor, Dean Eigenmann. Die laatste zei dat hij niet gelooft dat de metaverse “zal gebeuren op de manier waarop VC’s momenteel financieren.” Buterin deelde zaterdag de tweet van Eigenmann en was het met hem eens.

“De ‘metaverse’ gaat gebeuren, maar ik denk niet dat de bestaande zakelijke pogingen om opzettelijk de metaverse te creëren ergens toe leiden”, zei Buterin. De tweet kreeg veel reacties. Iemand zei: “Ik denk dat de toetredingsdrempel, een baanbrekend stukje evoluerende onderzoekshardware, een zeldzaam geval van een noodzakelijke voorwaarde heeft gecreëerd die grote gevestigde exploitanten bevoordeelt.” Buterin reageerde op deze specifieke tweet en deelde zijn perspectief. “Mijn kritiek gaat dieper dan ‘Metaverse Wikipedia zal Metaverse Encyclopedia Britannica verslaan’. Het is dat we de definitie van ‘de metaverse’ nog niet echt kennen, het is veel te vroeg om te weten wat mensen eigenlijk willen. Dus alles wat Facebook nu maakt, zal mislukken.”

Het moederbedrijf van Facebook is Meta. Zij hebben veel energie en geld gestoken in concepten. Veel andere bedrijfsentiteiten zijn op zoek naar een soort metaverse. En de term metaverse is een veelgebruikte slogan in duizenden persberichten en artikelen. Managers proberen metaverse-problemen aan te pakken, crypto-supporters zeggen dat Metaverse een ‘organische gemeenschap’ zal zijn en ‘helpen andere gemeenschappen op te nemen’

Tot nu toe is de zogenaamde metaverse aantoonbaar een onvolledige puinhoop van virtuele werelden, niet-vervangbare tokens, alternatieve en augmented realitys, kunstmatige intelligentie, driedimensionale (3D) werelden en videogameconcepten. Veel individuen, sceptici en enquêtes hebben zich afgevraagd of de metaverse een ramp zal zijn. De toekomst zal het leren.