Microsoft Office wordt Microsoft 365 voor thuis [video]

Uitbreidingen voor de hele familie en goed nieuws voor de portemonnee.





Microsoft kondigde vanmorgen aan dat zij per 21 april haar Office-pakket Microsoft 365 op de schop gooien. Naast de vertrouwde Office-functies als Word en Excel komen er een aantal nieuwe mogelijkheden.

Zoals we gewend zijn komen er twee versies; de persoonlijke versie en de familieversie waar maximaal 6 personen gebruik van kunnen maken.

Een van de eerste opties die opvalt is de Cloud-opslag. Deze is 1 TB bij een persoonlijk abonnement en 6 TB bij een familie-abonnement (waarbij een maximum van 1 TB per persoon geldt).

Daarnaast worden er apps toegevoegd en uitgebreid. Zo biedt de app Microsoft Family Safety de mogelijkheid om de schermtijd voor kinderen en de content die zij zien als ouders te controleren. Ook kun je gezinsleden (uiteraard ook bedoeld voor kinderen) volgen en zelfs een melding krijgen als ze op de plaats van bestemming aankomen. Je kunt zelfs een overzicht van het rijgedrag van beginnende bestuurders in de familie krijgen.

Ook komt er een familieversie van Microsoft Teams, de app die nu mateloos populair (en zelfs soms te enthousiast) gebruikt wordt in tijden van thuisquarantaine. Je kunt met familie en vrienden videobellen, chatten en foto’s of bestanden delen. Overigens is de verwachting dat deze functie voor families pas volledig beschikbaar is na de zomer.

Ook de bestaande apps, zoals Word, Excel en PowerPoint krijgen een make-over. Zo krijgt Word de beschikking over een uitgebreidere editor, die naast spelling- en grammaticachecks ook advies geeft over zinsopbouw en dergelijke.

Excel krijgt een uitbreiding met veel handige rekenhulpen voor de uitgaven aan vaste lasten en andere bestedingen. De bedoeling is dat je zo efficiënter kan leven en wellicht kan besparen. Daarnaast krijgt Excel functies die gericht zijn op gezondheid, zoals de mogelijkheid om de voedingswaarde van een maaltijd uit te rekenen.

PowerPoint wordt uitgerust met een digitale presentatiecoach. Deze AI-toepassing helpt je bij het verbeteren van jouw presentaties en timing.

Tot slot krijgt Outlook de mogelijkheid om jouw persoonlijke kalender en die van het werk te integreren. Of er ook een ‘reply all beveiliging’ ingebouwd wordt is ondanks de recente blunder binnen Microsoft niet bekend. Om alle functies te demonstreren gaf Microsoft een presentatievideo vrij.

Na al deze mogelijkheden blijft het goede nieuws voor de portemonnee over. Microsoft heeft namelijk besloten om de huidige abonnementsprijzen voor Microsoft 365 niet aan te passen.

Foto: Microsoft

Bron: Laptopmag