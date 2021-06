Microsoft aanbiedingen-festijn: Vooral één killer koopje - Apparata

Microsoft lanceert een evenement vol aanbiedingen, waarvan de meest een beetje matig zijn. Maar één koopje knalt eruit.

Ter ere van de E3 lanceert Microsoft een week durend aanbiedingen-festijn. In de Benelux zit er vooral één solide koopje tussen die niet op kan tegen de reguliere korting voor games. Je kunt nu namelijk spotgoedkoop drie maanden Xbox Game Pass krijgen, inclusief de meer dan 100 games die daardoor beschikbaar zijn. Dit zijn de beste aanbiedingen van het Deals Unlocked-evenement.

Microsoft E3-aanbiedingen

Verreweg de allerbeste aanbieding die Microsoft sinds gisteren aanbiedt is de Xbox Game Pass Ultimate voor één luttele euro. That’s it. De aanbieding geldt alleen voor nieuwe klanten, wat een beetje een gemiste kans. Hoe dan ook, het abonnement is goed voor meer dan honderd games, onbeperkt te spelen, inclusief Xbox Live Gold, EA Play, Bethesda-games en streaming naar PC en Android-smartphones.

In alle eerlijkheid, de overige aanbiedingen zijn een beetje schaars. In de Verenigde Staten zijn meer dan 500 games in de aanbieding, hier de Benelux slechts een handjevol. Ook krijgen klanten in de V.S. korting op hardware en enkele gloednieuwe toppers als Cyberpunk 2077 en Doom Eternal.

Toch zitten er enkele solide koopjes bij, die we hieronder op een rijtje zetten. Microsoft geeft tijdens het evenement duidelijk voornamelijk aanbiedingen op Gold Edition-games; spellen die veel duurder dan de standaard variant zijn in ruil voor extra in-game content.