Microsoft betaalt ruim $ 13 miljoen aan hackers

Klinkt gek, maar Microsoft daar geen enkele moeite mee.

Microsoft maakt in een blogpost vandaag bekend dat zij in het afgelopen jaar $ 13,7 miljoen aan hackers betaalt heeft. Dat is ruim drie maal zoveel als de $ 4,4 miljoen die Microsoft het jaar ervoor op tafel leggen. Het klinkt gek, maar de techreus is hier erg tevreden mee.

Microsoft is blij met hackers

De tech-gigant heeft dit bedrag namelijk betaald aan ‘white hat’ hackers. Dit zijn, in tegenstelling tot ‘black hat hackers’ ethische hackers die systemen testen. Als zij zwakheden vinden melden zij deze bij het bedrijf en die betaalt hen dan een vergoeding, de zogenoemde ‘bounty reward’.

Wat kreeg Microsoft voor dat geld?

In de blogpost is te lezen dat er bounty reports en research grants zijn uitgekeerd aan meer dan 300 onderzoekers over de hele wereld. In ruil daarvoor heeft men meer dan 1.000 zwakheden gemeld gekregen. Door deze na de tips van de white hats te dichten hebben de meldingen Microsoft naar eigen zeggen geholpen om miljoenen klanten veilig kunnen houden.

Uiteraard vermeld het rapport niet waaraan het geld is opgemaakt, maar naar aanleiding van de vele updates en bugs van Windows 10 krijgen we wel een idee van een deel van de besteding.

Kan jij ook geld verdienen als digitale bounty hunter?

Zoals gezegd is Microsoft tevreden. Ze maken in dezelfde blog dan ook bekend dat zij het programma uitbreiden met zes nieuwe opties. Zo is er een nieuw bounty programma voor Microsoft 365, Azure Security Lab, Microsoft Edge on Chromium, Election Guard, Xbox en Azure Sphere Security.

Ook heeft men 6 nieuwe research programma’s met financiële beloningen in het leven geroepen.

Wie zin heeft in een digitale schattenjacht of om andere reden interesse heeft kan de hele blog hier lezen.