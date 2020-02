Microsoft biedt fix voor Windows 10 bug…

Of is er meer aan de hand?





Zoals we al eerder rapporteerden zorgt de update van Windows 10, die op 11 februari werd uitgebracht, voor grote problemen. Hoewel jouw data niet verloren lijkt te gaan maakt Microsoft jouw data wel ontoegankelijk.

Dit komt omdat de computergigant voor hun updates klaarblijkelijk jouw gebruikersaccount op jouw computer vervangt voor een tijdelijk account. Na het uitvoeren van de updates de-installeert de testuser zich en kun jij weer met je reguliere account inloggen. Helaas is het laatste deel van dat proces in de inmiddels beruchte update KB4532693 niet goed ingericht en kunnen steeds meer gebruikers na de update niet meer bij hun account en data.

Het was lang wachten op een reactie, maar inmiddels heeft Microsoft het probleem erkent. Dit blijkt uit lekken uit een intern overleg. Op basis van deze informatie blijkt ook dat Microsoft inmiddels haar fout heeft kunnen reproduceren en aan een oplossing werkt. Deze kan echter op zich laten wachten. In de tussentijd heeft men dan ook een tijdelijke oplossing bedacht.

De makkelijkste oplossing is, als het werkt, het de-installeren van de update. Mocht dat niet gaan dan raadt Microsoft aan om jouw data (die in een tijdelijke map geplaatst zijn) terug te zoeken, een nieuw gebruikersaccount aan te maken en de data vervolgens hierbij in te voegen. Je kunt het tijdelijke account daarna verwijderen.

Nu de eerste gebruikers aan de slag gaan met de door Microsoft geboden en naar eigen zeggen geteste oplossing (b)lijkt er echter meer aan de hand. Gebruikers kunnen hun persoonlijke bestanden niet meer terugvinden en andere rapporteren een ‘blue screen of death’ of reboot-problemen. Hier heeft Microsoft nog niet op gereageerd.

Wellicht is het tijd dat Microsoft wat minder irritant doet en zeer serieus aan het werk gaat om haar zaken te verbeteren.

Bron: Windowslatest.com