Microsoft doet slimme zet met Windows 10 update

Toch moet je eerst nog even aan de slag met een eerdere bug.





In november 2019 maakte Microsoft al bekend wat we van de eerste grote Windows-update van dit jaar mogen verwachten. De wereld zag er toen echter heel anders uit. Het is haast niet voor te stellen, maar Corona was toen nog geen issue. Inmiddels is dat anders en naar nu blijkt heeft Microsoft de crisis opgepakt om een andere launch-strategie te kiezen.

Men heeft namelijk de Windows 10-update voor mei beschikbaar gesteld aan de eerste ring testers. Hieruit blijkt dat er na de aankondiging van november geen nieuwe features zijn ontwikkeld. In een toelichting laat Microsoft weten dat men door het Coronavirus niet optimaal kon werken en dat men er daarom voor gekozen heeft de uitrol van Windows 10 maximaal voor te bereiden en sinds november aan het bugfixen te zijn geslagen.

Dat is geen overbodige luxe, want de updates van Windows zijn de laatste tijd dramatisch en zorgen regelmatig voor fikse problemen bij de gebruikers. We zijn in dat kader dan ook benieuwd wat we van de Windows 10-update voor april kunnen verwachten.

Dat de updates aan kwaliteit te wensen overlaten bewijst de laatste bug, waarbij de update het beveiligingsprogramma Windows 10 Defender uitschakelt. Deze bug is snel opgepakt en daarom eenvoudig te fixen. Dit doe je door, als je foutmeldingen ziet die over Windows 10 Defender gaan, in de zoekbalk linksonder ‘Windows Security’ of ‘Windows beveiliging’ in te typen en vervolgens de ‘virus and thread protection’ (of Nederlands equivalent) te kiezen en daar voor ‘updates’ te kiezen. Wanneer de updates ge├»nstalleerd zijn is het probleem verholpen.

Nu maar hopen dat Microsoft haar voornemen voor Windows 10 waar maakt en eindelijk een goede update lanceert.