Microsoft doet tenminste iets met falen Xbox Series X controller - Apparata

Ook de Xbox Series X en S hebben last van irritante problemen met de controller, en Microsoft erkent de problemen tenminste wel.

Het begint een ding te worden van de huidige console-generatie; controllers die driften, knoppen die het niet doen of andere gekke problemen vertonen. Ook de Xbox Series X en S-controller heeft er last van. Maar Microsoft doet één ding dat Sony niet doet als het om gerommel met de controllers gaat. De Xbox-maker erkent de problemen tenminste.

Xbox Series X heeft problemen met controller

Zowel Sony als Microsoft en Nintendo hebben de laatste tijd veel last van controller-problemen. De PlayStation 5 DualSense heeft vooral last van controller drift. Bij de Xbox Series X blijkt de controller vooral input te negeren. Daarmee leveren beide next-gen consoles behoorlijk irritante problemen op tijdens het gamen.

Uit het onderstaande filmpje is goed op te maken wat er precies mis gaat. De Xbox-controller registreert soms gewoon geen input. Het lijkt vooral om de A, B en Y-buttons te gaan. Behoorlijk irritant als je tijdens een heftig potje Warzone je wapen wilt wisselen, maar de controller ‘mehh’ zegt.

Microsoft erkent het

Maar er wordt aan gewerkt, zo blijkt uit een statement tegenover TheLoadout. Hoewel niet in een publiekelijk persbericht of blogpost, erkent Microsoft tenminste de problemen.

Vooralsnog heeft Sony niets anders laten weten dan dat kapotte controllers onder de garantie vallen. Ja, dat mogen we hopen, maar een beetje bevestiging zou fijn zijn voor getroffen gamers. Geen wonder dat er een aanklacht in de maak is tegen het Japanse bedrijf.

Microsoft gaat een stapje verder en erkent dat de problemen legitiem zijn. Ze werken momenteel aan een oplossing en verwijzen (net als Sony) getroffenen door naar de Support-pagina.

We zijn ons ervan bewust dat sommige spelers last hebben van niet reagerende Xbox Wireless Controllers en onze teams werken actief aan een oplossing.

Het is niet bekend of de Xbox Series X controller-problemen snel opgelost kunnen worden. Het lijkt er niet op dat de getroffen controllers met een update gefixt kunnen worden. Maar dat het in de toekomst verholpen kan worden, zou een goed begin zijn.

Lees ook: Xbox Series X review – Monsterbak met verborgen potentie