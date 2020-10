Microsoft Edge test handige functie om geld te besparen - Apparata

Microsoft introduceert in de testversie van Edge een prijsvergelijkingsfeature waarmee je goed geld kunt besparen.

Hoewel Microsoft de laatste jaren niet per se bekend stond om hun geweldige browser, zou daar verandering in kunnen komen. Microsoft Edge heeft een aantal solide functies en daar komt er weer eentje bij. Met de prijsvergelijkingsfeature geeft Microsoft je namelijk de mogelijk geld te besparen.

Microsoft Edge bespaart je geld

Met de nieuwe Edge prijsvergelijkingsfeature introduceert Microsoft een makkelijke manier om geld te besparen. Microsoft maakt de functie vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar. Daar maakt men zich, net als hier, op voor de feestdagen.

Dure maanden, dus dan is het voor de meeste mensen meer dan welkom om geld te besparen. Ben je aan het internetshoppen met Microsoft Edge, dan kun je op de button ‘vergelijk prijs met andere retailers’ drukken. Microsoft Edge zoekt dan zelf uit welke andere bedrijven hetzelfde product aanbieden en hoeveel geld je daar dan kwijt bent.

Microsoft belooft overigens nog meer features in deze geest:

Dit is slechts het begin van de shopping-reis. Microsoft Edge zal doorgaan met het leveren van features waardoor jij tijd bespaart en meer geld in je portemonnee overhoudt. Denk bijvoorbeeld aan meer proactieve prijsvergelijkingen en kortingen.

Het is niet bekend wat Microsoft precies bedoelt met proactieve prijsvergelijkingen. Het zou daarentegen al heel wat zijn als je producten op een wish-list kunt zetten. Is het product in de aanbieding, dan geeft Edge je een waarschuwing. Zo vul ik het stukje over kortingen tenminste in..

Testversie

Zoals beschreven, rolt Microsoft de feature alleen in de Verenigde Staten uit. Daar is Price Comparison vooralsnog in de testversie van Edge beschikbaar. Binnenkort krijgt de publieke versie een update. Het is nog niet bekend wanneer Microsoft de rest van de wereld het gunt om geld te besparen via Edge.

