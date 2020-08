Stap in en vlieg mee met Microsoft Flight Simulator [video]

Verrassing, deze Microsoft Flight Simulator komt zeer goedkoop beschikbaar.

Microsoft heeft hard gewerkt aan de nieuwe update van haar legendarische Flight Simulator. Inmiddels zijn de eerste beelden de simulator vrijgegeven, dus stap in en vlieg meer. Riemen vast? Daar gaan we.

Microsoft Flight Simulator met visuals om van te watertanden

Als je anno 2020 een box met 10 DVD’s uit moet brengen om een spel goed geladen te krijgen schep je verwachtingen. Dat heeft men begrepen. De visuele effecten zijn, zoals je in onderstaand filmpje kunt zien, prachtig. Uiteraard ben ik geen piloot, maar ik kan me voorstellen dat het uitzicht in een echte cockpit niet veel realistischer is. Kijk zelf. maar.

Met deze update heb je in ieder geval de basis om dadelijk zelf van start te kunnen gaan als Microsoft Flight Simulator beschikbaar komt.

Microsoft Flight Simulator, kost even, maar dan heb je wat

Dat dit heel mooi uitgevoerde spel populair is, is begrijpelijk. Om het spel te installeren is echter genoeg geduld nodig.

Degenen die deze demo maakten hadden zo’n 2 uur nodig om het spel te installeren. Men downloadde 70 GB aan bestanden, die uitgepakt liefst 110 GB in beslag namen. Microsoft stelt dan ook een flink aantal eisen aan je systeem als je een optimale ervaring wilt. Men verdeelt de eisen in een minimum vereiste en ideale configuratie. Lees deze goed door voor je overweegt het spel aan te schaffen.

Wanneer alles na zo’n 2 uur geïnstalleerd is kun je nog wat tijd reserveren. Zo duurt het een aantal seconden voordat je ziet dat de game laadt en vervolgens kun je nog 3 tot 4 minuten wachten voordat je na de introductie in het hoofdmenu bent. Wanneer je ook die hobbel genomen hebt krijg je nog te maken met een audio loop van 15 seconden, maar als je dat allemaal doorstaat geniet je dus van een geweldige game. Bovendien kan je de beleving nog verder optimaliseren met allemaal bijzondere accessoires.

Beschikbaarheid en prijs

Microsoft Flight Simulator is later vandaag verkrijgbaar (en dus nu nog als pre-order te bestellen) in 3 edities. De standaardversie kost EUR 69,99. Daarnaast komt de ‘Deluxe Edition’ op de markt met 5 extra vliegtuigen en 5 extra internationale luchthavens. De echte vliegfanaten kunnen hun hart ophalen met de ‘Premium Deluxe Edition”. Deze kost EUR 119,99 en bevat 10 extra vliegtuigen en 10 extra internationale vliegvelden (ten opzichte van de standaard editie). Voor degenen die in bezit zijn vaan de Xbox game Pass voor PC is er echter een leuke verrassing. Zij kunnen bij beschikbaarheid genieten van de standaard-editie.

Prijzen en beschikbaarheid via Xbox.