Microsoft Flight Simulator blijkt bizarre geheimen te hebben [video]

Door deze geheimen wordt Microsoft Flight Simulator een proeftuin voor echte piloten.

Microsoft Flight Simulator is sinds augustus op de markt. De makers hebben er 7 jaar over gedaan om de wereld te digitaliseren en het vliegen zo realistisch mogelijk te maken. Dit realiseerde in een absurd zwaar, maar enorm mooi product. Nu blijkt er iets bijzonders aan de hand te zijn.

Microsoft Flight Simulator bevat een aantal foutjes

Alerte digitale piloten vonden ondanks 7 jaar voorbereiding een aantal foutjes. Dat begon met een Australische wolkenkrabber die door een foute overname geen 12 maar 212 etages hoog werd. In onderstaand filmpje zie je hoe uitdagend dat is.

Uiteraard werden fanatieke digitale vliegers -er zijn er die zelfs hun hele kamer ombouwen– getriggerd om nog meer foutjes te vinden. Ook die bleken er ondanks alle goede zorgen te zijn. Men vond onder meer palmbomen die omgetoverd werden in stenen beelden. Ook bleken Buckingham Palace en het Washington Monument ineens omgetoverd te zijn tot torenflats.

Can't stop laughing at this flight simulator in DC. pic.twitter.com/VeabjsQCaH — Dan-Hell🔥 Alberti (@DanielleAlberti) August 19, 2020

Zo deden mensen de moeite om de gekste dingen te vinden of te maken.

Microsoft Flight Simulator wordt creatieve broedplaats

Microsoft was eerst bang voor negatieve publiciteit, maar het tegendeel blijkt waar. Spelers worden creatief van de simulator en de gevonden foutjes. Sommigen maken hun eigen bizarre mix van feit en fictie. Zo blijkt Godzilla ineens op te duiken in San Francisco Bay.

Microsoft Fright Simulator pic.twitter.com/gP1NRbo9gX — Petri Levälahti (@Berduu) September 1, 2020

Ook kan je inmiddels via Twitch apps met onbekenden samen een vliegtuig besturen.

Creativiteit krijgt eigen ontwikkelingen

Hierdoor wordt de Flight Simulator een management game. Groepen trainen in de simulator vaardigheden zoals teammanagement of samenwerken in groepen. Verder leren echte piloten van de vliegbewegingen die online spelers verzinnen.

Bron: The Guardian