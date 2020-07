Microsoft Flight Simulator kopen? Hier heb je 10 DVD’s

Het laat nog eens zien hoe belangrijk de stap is naar digitalisering. Want 10 DVD’s met Microsoft Flight Simulator gaat eigenlijk nergens over.

Games worden groter en groter. Vraag dat maar aan de actieve gamers op Call of Duty: Modern Warfare en Warzone. Meestal staat er een portie op een schijfje en haal je de rest als digitale download binnen. Als je echter zo’n grote game volledig offline wilt leveren krijg je Microsoft Flight Simulator taferelen.

Microsoft Flight Simulator verschijnt in augustus en komt als fysiek spel en als digitale download beschikbaar. Hou je van comfort kies dan altijd voor dit laatste. De fysieke versie bestaat uit maar liefst 10 DVD’s. Het is weer even 2003, als je een game moet installeren met meerdere schijfjes.

Omdat Microsoft Flight Simulator zo’n gigantisch groot spel is konden de ontwikkelaars niet anders. Vliegtuigen, steden, omgevingen. Het is allemaal huge in de vliegsimulator. Bij elkaar opgeteld zijn de 10 DVD’s goed voor ongeveer 100 GB aan data. Het voordeel is dat je geen internetverbinding nodig hebt om de game te spelen. Alles staat immers op de DVD’s.

Vliegavonturen in Flight Simulator kun je vanaf 18 augustus beleven. Dan verschijnt de game op Windows PC. De versie voor Xbox One volgt in een later stadium.