‘Microsoft Flight Simulator’ Top Gun-uitbreiding ook al uitgesteld

Paramount/ Microsoft/ Asobo Studio

De films lopen vertraging, maar ook de Flight Simulator van Top Gun wordt uitgesteld. Lees hier waarom en tot wanneer.

Eerder wisten we al te melden dat de film later komt dan gepland. Nu blijkt dat ook de ‘Microsoft Flight Simulator’ Top Gun-uitbreiding uitgesteld is. Na een aantal vertragingen zou Top Gun: Maverick in november eindelijk in de bioscoop verschijnen. Dus niet. Paramount heeft de releasedatum opnieuw uitgesteld en het langverwachte vervolg zal nu nog eens zes maanden later aankomen. Huidige planning is 27 mei 2022. Dit vanwege zorgen over COVID-19 en deltavarianten.

Flight Simulator van Top Gun wordt uitgesteld

De beslissing wat betreft de film heeft ook gevolgen gehad voor de geplande Top Gun-uitbreiding voor Microsoft Flight Simulator, aangezien Asobo Studio dat ook heeft uitgesteld.

“Paramount Pictures heeft onlangs de releasedatum van Top Gun: Maverick verschoven naar Memorial Day-weekend, 27 mei 2022”, schreef de studio in een korte blogpost. “Zoals we eerder hebben aangekondigd, zal de Top Gun: Maverick-uitbreiding voor Microsoft Flight Simulator voor Windows 10 PC, Steam, Xbox Series X / S en Xbox Game Pass naast de film worden uitgebracht. We kijken ernaar uit om meer informatie te delen in de toekomst. “

Toch jammer

Ook hier gooit corona roet in het eten. Dat is toch wel jammer, we moeten nu nog best lang wachten op de zowel de film en de simulator. Kerst wordt dus niet meer gehaald, onder de kersboom ligt het dus niet. Toch is het, gezien de marketingsynergie tussen de uitbreiding en de film, niet zo verwonderlijk dat Asobo de simulator heeft uitgesteld. Het kan ook niet anders…

De studio heeft nog niet veel onthuld over wat de gratis uitbreiding inhoudt. Dit is namelijk aangekondigd. Een aankondigings-teaser toonde eerder straaljagers en een vliegdekschip, dus je zou in staat kunnen zijn om op zee op te stijgen en te landen. Maar op al dit moois moeten we dus nog even wachten.