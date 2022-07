Microsoft gaat geld ophalen voor Netflix

Het Netflix abonnement met reclame is onderweg. Om het mogelijk te maken gaat Netflix samenwerken met Microsoft.

Het is al langer aangekondigd, een voordeliger Netflix abonnement met reclame. Leek het eerst alleen maar een gerucht, inmiddels is duidelijk dat het er echt gaat komen. Maar hoe en wanneer is nog de vraag.

Microsoft

Over het hoe geeft Netflix vandaag meer duidelijkheid. Met Microsoft. Het bedrijf achter Windows gaat reclame brengen naar en geld ophalen voor de streamingdienst. Hopelijk brengen ze niet ook een blauw scherm…

De oer-streamingdienst maakt bekend dat ze Microsoft hebben uitgekozen als technologische en sales partner voor het goedkopere abonnement met reclame die het abonneeaantal weer op moet krikken.

Weggelopen abonnees

Door het groeiende aanbod op streaming gebied heeft Netflix in het eerste kwartaal zo’n 200 duizend abonnees verloren. Iedere euro kan maar één keer worden uitgegeven en er zijn meer aanbieders. Je moet dus keuzes maken. Met het goedkopere abonnement met reclame hoopt Netflix weer meer abonnees te trekken.

Om dat technisch mogelijk te maken heeft Netflix een partner nodig die daar kennis van heeft en het mogelijk kan maken. Microsoft-topman Mikhail Parakin zegt daarover:

De samenwerking laat ook zien dat onze focus op privacy wordt gewaardeerd. Die is gebouwd op het beschermen van klantgegevens.

Premium ervaring adverteerders

Chief Operating Officer van Netflix Greg Peters doet ook zijn zegje en geeft aan dat er nog een lange weg te gaan is voor het nieuwe abonnement er is, maar de doelen voor de lange termijn formuleert hij als volgt:

Meer keuze voor consumenten en een premium, beter dan lineaire tv-merkervaring, voor adverteerders. We zijn verheugd om met Microsoft samen te werken terwijl we deze nieuwe service tot leven brengen.

Dit lijkt ons erop dat Microsoft de mogelijkheden in huis heeft om op basis van de interesse van de kijker, adverteerders gericht advertentieruimte te verkopen. Je kunt natuurlijk beter targetten via een user gerichte streamingdienst dan via reguliere liniair geprogrammeerde televisiezenders. Dat is schieten met hagel, dit is precisie adverteren. Je hebt inmiddels een heleboel data van je gebruikers om je advertentieaanbod op af te stemmen.

Oftwel een hoop mooie woorden om gewoon meer geld te verdienen. We zijn benieuwd hoe het er uiteindelijk uit gaat zien.