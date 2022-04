Microsoft gaat gratis spellen minder populair maken

Althans, dat denken wij. Dit omdat Microsoft bij gratis spellen meer reclames gaat toestaan en daar zijn veel gamers geen fan van.

Veel gamers zijn niet zo enthousiast over in-game advertenties, maar misschien zie je er binnenkort meer van. Het is wel zo dat Microsoft ergens geld moet verdienen als het spel gratis wordt aangeboden. Bronnen beweren dat de techgigant een programma ontwikkelt om marketeers te helpen bij het plaatsen van advertenties in gratis te spelen Xbox-games.

Advertenties in gratis spellen van Microsoft

Bedrijven konden kopen uit een advertentie-inventaris om ruimte op virtuele billboards veilig te stellen. Het is niet duidelijk of dit ook geldt voor skins van personages of videorollen, maar Microsoft is blijkbaar bezig met het opzetten van een “privémarktplaats” om advertenties te beperken tot merken die de gameplay niet verstoren. Dat is dan wel weer goed. De advertenties moeten dus passen bij de game. Een ander voordeel is dat ontwikkelaars geld kunnen verdienen, zonder teveel te leunen op bijvoorbeeld skins en seizoenspassen.

Microsoft is naar verluidt nog steeds op zoek naar advertentietechnologiebedrijven die de catalogus zouden bouwen en meewerken aan plaatsing. Het debuut zal echter niet lang op zich laten wachten, aangezien het programma in het derde kwartaal van start kan gaan. Dan hebben we het dus over de zomer.

Reactie

Het bedrijf weigerde de plannen te bevestigen of te ontkennen. In een verklaring aan Insider zei een woordvoerder dat Microsoft er constant naar streefde “de ervaring te verbeteren” voor ontwikkelaars en spelers, maar verder niets te delen had. Gamers maken zich hier al langer druk om. Het zou ze kunnen irriteren, omdat advertenties voor producten uit de echte wereld hun weg vinden naar fictieve universums. Dat maakt de ervaring minder.